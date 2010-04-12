Нет, не увидим. 26.6 - максимум. Сегодня, чувствую, будет супер-аукцион!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:20
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если бы, только 1.5к было в кассе
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Додано: Вів 11 чер, 2019 12:39
После этого погашения когда еще они будут гасить крупняк? До 23 числа не будут гасить?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:42
Нельзя наесться на 3 дня вперед
Вчера выкупили то, что было в излишке. Может быть и чуть меньше. Если бы вчера выкупили лишнего, разворот начался бы еще вчера, а уж сегодня и подавно не было бы утреннего падения.
Если действительно порциями заходят большие суммы, вполне логично в перерыве организовать отскок, чтобы не скатиться в ревальвацию. Сегодня с утра упали уж слишком низко. Если бы директором был я (с), я бы откупил лишнего на сегодняшнем утреннем падении, чтобы вернуть курс к приемлемому уровню и оставить запас для нового импульса продаж. Возможно, работал бы сегодня в две стороны.
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:53
Середньорічна-зважена
Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
03.06.2019 418,41 26,9548 0,10010 26,9755 -0,0002
04.06.2019 470,38 27,2069 0,25210 26,9775 0,0020
05.06.2019 569,15 26,9301 -0,2768 26,9770 -0,0005
06.06.2019 826,83 26,7951 -0,1350 26,9743 -0,0027
07.06.2019 527,25 26,5957 -0,1994 26,9707 -0,0035
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,051795(0,075983). Курс йшов ДОДОЛУ. Падало в середньому по 5,1795 копійки за добу. Це майже у 1.5 рази повільніше ніж росло у попередньому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,000977(-0,002826). СерРічна падала на тижні в середньому по 0,000977 копійки за добу. Це у 2,89 рази повільніше падіння минулого тижня. Вперше з січня цього року у цей вівторок СерРічна підростала! Останній раз таке траплялося 17.01.2019.
Повні оберти МБ за тиждень - 2812,0116(2397,1465) млн. долярів. Виросли. Цей тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень перервали тривалий період падіння (три тижні поспіль) і добряче підросли: 562,40(479,43) млн. Виросли на 89,72 млн. І вони більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 531,60(530,07), які самі підросли на 1,53 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Доляр ріс - оберти падали, всі вже жим жим торгувати бо завтра подорожчає! Курс НБУ доляра пішов вниз - оберти виросли всі поспішають, бо завтра буде дешевше Чи не так?
СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,970731. Вона на 2.75(була нижче на 0.95) відсотка стала ВИЩОЮ за поточний МБ (26,247258). МБ пповернувся у зону дешевого доляру! НБУ лопатою гребе в закрома
Купувати доляр має сенс. І хто його в такій кількості продає в дешевій зоні? Мабуть таки - ... на майдані біля хати РЕВАЛЬВАЦІЯ іде. Керрі трейд рулює.
Як на мене, ревальвація при сталих цінах, або інфляції - це геноцид власного народу! Допомога рідних заробітчан знецінюється!
ВО
PS
Я на тому тижні писав - Валютный рынок в контексте ДС
5 плюсів означає що декого це цікавить. Повідомляю: я не знайшов Календаря платежів МінФіну. Є тільки аналіз минулих результатів, а от наступних платежів аналізу немає.
Мені таки вдалося розібрати на автоматі дані
Я починаю маленький блогодійний стартап прект в рамках DIY - Календар платежів МінФіна. Сьогодні розберуся як відкрити нового форума на цьому сайті і запрошую всіх зацікавлених тусуватися там! В першу чергу мене цікавить в якому вигляді потрібне відображення даних для аудиторії!!!
Хай щастить.
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 11 чер, 2019 15:27, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 11 чер, 2019 14:31
Додано: Вів 11 чер, 2019 14:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:01
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 10.06.2019 11.06.2019
починає діяти з: 11.06.2019 12.06.2019
100 дол. США 2637.5022 2629.8950
После полудня доллар отыграл 5 копеек.
Обороты были, но уже не очень большие. Стоит отметить, что итоговый курс получился почти на 20 копеек ниже текущих котировок. Это задел на завтра.
Начавшийся незадолго до 11 интенсивный рост привел к достижению пиковых значений 26.43-47 около 12-30, после чего произошел откат примерно на 5 копеек. После 13 откат значительно замедлился, до настоящего времени упали еще на 1.5 копейки.
Две перемены направления при существенной динамике - интересный итог сессии.
Год к году девальвация составила 20 копеек.
Добавлено:
Стоило отправить сообщение, как на арене появился Рыжик. Третья перемена направления!
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:21
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