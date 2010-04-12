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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:22
sivakov2020 написав:
Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
Никто вам не подскажет - разбейте сумму на несколько частей и заходите - по среднему нормально выйдет - в январе дороже будет пАлюбэ! (с)
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:24
reef написав: Сибарит написав:
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:39
asti написав: sivakov2020 написав:
Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
Никто вам не подскажет - разбейте сумму на несколько частей и заходите - по среднему нормально выйдет - в январе дороже будет пАлюбэ! (с)
Сколько пАлюбэ прогнозируете в декабре что бы человеку было интересно забрать столб и войти в бакс? Если 28 то какой резон этих телодвижений?
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:43
Не знаю как в других городах, Энергодар , продажа с утра минимум 26,44, дол. в кассах нет, 26,55 нет, сейчас 26.72 в кассах две три сотки.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:48
reef написав: Сибарит написав:
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. Третья перемена направления!
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:52
Investor_33 написав: asti написав: sivakov2020 написав:
Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
Никто вам не подскажет - разбейте сумму на несколько частей и заходите - по среднему нормально выйдет - в январе дороже будет пАлюбэ! (с)
Сколько пАлюбэ прогнозируете в декабре что бы человеку было интересно забрать столб и войти в бакс? Если 28 то какой резон этих телодвижений?
28 - это минимум. Если выборы пройдут спокойно, сформируют коалицию, назначат правительство, с МВФ всё утрясут... А если нет?! Решайте сами///
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asti
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