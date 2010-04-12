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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1309131013111312

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 531
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 531
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:22

  sivakov2020 написав:Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
Никто вам не подскажет - разбейте сумму на несколько частей и заходите - по среднему нормально выйдет - в январе дороже будет пАлюбэ! (с)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:24

  reef написав:
  Сибарит написав:Добавлено:
Стоило отправить сообщение, как на арене появился Рыжик. Третья перемена направления!

Кто такой Рыжик?

Хороший котик) :D
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:39

  asti написав:
  sivakov2020 написав:Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
Никто вам не подскажет - разбейте сумму на несколько частей и заходите - по среднему нормально выйдет - в январе дороже будет пАлюбэ! (с)

Сколько пАлюбэ прогнозируете в декабре что бы человеку было интересно забрать столб и войти в бакс? Если 28 то какой резон этих телодвижений?
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не знаю как в других городах, Энергодар , продажа с утра минимум 26,44, дол. в кассах нет, 26,55 нет, сейчас 26.72 в кассах две три сотки.
дэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:48

  reef написав:
  Сибарит написав:Добавлено:
Стоило отправить сообщение, как на арене появился Рыжик. Третья перемена направления!

Кто такой Рыжик?

Олигарх.КОТ- коренной обитатель тюрьмы
ГДЕНЬГИ
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:52

  Investor_33 написав:
  asti написав:
  sivakov2020 написав:Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
Никто вам не подскажет - разбейте сумму на несколько частей и заходите - по среднему нормально выйдет - в январе дороже будет пАлюбэ! (с)
Сколько пАлюбэ прогнозируете в декабре что бы человеку было интересно забрать столб и войти в бакс? Если 28 то какой резон этих телодвижений?
28 - это минимум. Если выборы пройдут спокойно, сформируют коалицию, назначат правительство, с МВФ всё утрясут... А если нет?! Решайте сами///
asti
 
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