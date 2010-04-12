sivakov2020 написав:Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
Никто вам не подскажет - разбейте сумму на несколько частей и заходите - по среднему нормально выйдет - в январе дороже будет пАлюбэ! (с)
sivakov2020 написав:Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
Никто вам не подскажет - разбейте сумму на несколько частей и заходите - по среднему нормально выйдет - в январе дороже будет пАлюбэ! (с)
Сколько пАлюбэ прогнозируете в декабре что бы человеку было интересно забрать столб и войти в бакс? Если 28 то какой резон этих телодвижений?
Я понимаю, что можно усредняться, но мне важно понимать по статистике как идут волны на межике. Когда выплаты НДС, погашение ОВГЗ, кто в курсе подскажите после 20-х чисел июня когда лучше тарить зеленый? Может по дням кто анализировал-пиковые дни когда курс вероятнее будет расти или наоборот. Нужно закрыть 2 столба в июне или все таки перенести на июль, но стремно.С июля может ракета пойти до 27.50 за счет нерезов которые будут конвертить бумагу в зеленые и выводить. Если баба юля станет премьером (очень много сигналов) то для гривны зимой 30-35 будет за счастье. Станок будет по полной торохтеть и рулонами бумагу выпускать.
sivakov2020 написав:Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
Никто вам не подскажет - разбейте сумму на несколько частей и заходите - по среднему нормально выйдет - в январе дороже будет пАлюбэ! (с)
Сколько пАлюбэ прогнозируете в декабре что бы человеку было интересно забрать столб и войти в бакс? Если 28 то какой резон этих телодвижений?
28 - это минимум. Если выборы пройдут спокойно, сформируют коалицию, назначат правительство, с МВФ всё утрясут... А если нет?! Решайте сами///