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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 13101311131213131314>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 531
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 531
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:22

  sivakov2020 написав:Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
Никто вам не подскажет - разбейте сумму на несколько частей и заходите - по среднему нормально выйдет - в январе дороже будет пАлюбэ! (с)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:24

  reef написав:
  Сибарит написав:Добавлено:
Стоило отправить сообщение, как на арене появился Рыжик. Третья перемена направления!

Кто такой Рыжик?

Хороший котик) :D
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:39

  asti написав:
  sivakov2020 написав:Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
Никто вам не подскажет - разбейте сумму на несколько частей и заходите - по среднему нормально выйдет - в январе дороже будет пАлюбэ! (с)

Сколько пАлюбэ прогнозируете в декабре что бы человеку было интересно забрать столб и войти в бакс? Если 28 то какой резон этих телодвижений?
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не знаю как в других городах, Энергодар , продажа с утра минимум 26,44, дол. в кассах нет, 26,55 нет, сейчас 26.72 в кассах две три сотки.
дэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я понимаю, что можно усредняться, но мне важно понимать по статистике как идут волны на межике. Когда выплаты НДС, погашение ОВГЗ, кто в курсе подскажите после 20-х чисел июня когда лучше тарить зеленый? Может по дням кто анализировал-пиковые дни когда курс вероятнее будет расти или наоборот. Нужно закрыть 2 столба в июне или все таки перенести на июль, но стремно.С июля может ракета пойти до 27.50 за счет нерезов которые будут конвертить бумагу в зеленые и выводить. Если баба юля станет премьером (очень много сигналов) то для гривны зимой 30-35 будет за счастье. Станок будет по полной торохтеть и рулонами бумагу выпускать.
sivakov2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:48

  reef написав:
  Сибарит написав:Добавлено:
Стоило отправить сообщение, как на арене появился Рыжик. Третья перемена направления!

Кто такой Рыжик?

Олигарх.КОТ- коренной обитатель тюрьмы
ГДЕНЬГИ
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:52

  Investor_33 написав:
  asti написав:
  sivakov2020 написав:Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
Никто вам не подскажет - разбейте сумму на несколько частей и заходите - по среднему нормально выйдет - в январе дороже будет пАлюбэ! (с)
Сколько пАлюбэ прогнозируете в декабре что бы человеку было интересно забрать столб и войти в бакс? Если 28 то какой резон этих телодвижений?
28 - это минимум. Если выборы пройдут спокойно, сформируют коалицию, назначат правительство, с МВФ всё утрясут... А если нет?! Решайте сами///
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:32

Сегодня Межбанк не скучный)))

Интересно сколько НБУ сегодня купил. Предполагаю около 50 судя по резким движениям.
Моя ставка - 50
Кто еще делает ставки ?)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:36

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Теперь все понятно, вчера нерезы купили на вторичном рынке ОВГЗ на 767 млн.грн , и это до проведения аукциона !!!

Портфель нерезов на утро составил 44,640 млрд.

Завтра предстоит кстати крупное гривневое погашение ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.


После этого погашения когда еще они будут гасить крупняк? До 23 числа не будут гасить?

https://www.minfin.gov.ua/news/view/inf ... egory=borg

скачайте себе календарик и все сами увидите
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  reef написав:Кто такой Рыжик?

Это хулиганствующее создание, которое появляется на опустевшем в конце дня МБ и меняет котировки без оборотов.
Сибарит
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