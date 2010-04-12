Додано: Вів 11 чер, 2019 15:46

Я понимаю, что можно усредняться, но мне важно понимать по статистике как идут волны на межике. Когда выплаты НДС, погашение ОВГЗ, кто в курсе подскажите после 20-х чисел июня когда лучше тарить зеленый? Может по дням кто анализировал-пиковые дни когда курс вероятнее будет расти или наоборот. Нужно закрыть 2 столба в июне или все таки перенести на июль, но стремно.С июля может ракета пойти до 27.50 за счет нерезов которые будут конвертить бумагу в зеленые и выводить. Если баба юля станет премьером (очень много сигналов) то для гривны зимой 30-35 будет за счастье. Станок будет по полной торохтеть и рулонами бумагу выпускать.