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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1311131213131314>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 531
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 531
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:51

Сегодня ПДВ налили на 472 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:53

  zzzzzz написав:
  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Теперь все понятно, вчера нерезы купили на вторичном рынке ОВГЗ на 767 млн.грн , и это до проведения аукциона !!!

Портфель нерезов на утро составил 44,640 млрд.

Завтра предстоит кстати крупное гривневое погашение ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.


После этого погашения когда еще они будут гасить крупняк? До 23 числа не будут гасить?

https://www.minfin.gov.ua/news/view/inf ... egory=borg

скачайте себе календарик и все сами увидите


Спасибо. Там дата погашение или выплата процентов почти через день. Можно нужно создать календарь чтобы было четко видно когда выплаты будут большие?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:56

proftpd66
Советую вам не писать глупости, а внимательно еще раз почитать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:56

Любопытно. Все помнят что новым и.о. главы СБУ назначен новый человек Баканов, и в прошлый понедельник Зеленский дал ему задание, через две недели показать первые результаты работы СБУ.

Проанализируем оперативные доходы бюджета от таможенных органов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . ( в скобках в %% по сравнению с данными прошлого года)

Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
-------
Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% )
Далее идет назначение Баканова.

За 3 дня июня +0,326 млрд ( 142%) ( далее нарастающим итогом )
За 5 дней июня +0,126 млрд ( 103% )
За 6 дней июня +0,06 млрд ( 101%)
За 7 дней июня +0,286 млрд ( 105% )
За 10 дней июня +0,737 млрд ( 112% )

Пока рано делать какие-то выводы, прошло очень мало времени. Но будем наблюдать.К тому же НАК начала более активно закачивать газ по сравнению с прошлым годом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:58

  zzzzzz написав:Учитывая что вчера НБУ купил почти 100 лимонов , то если НБУ опять вышел с таким бидом , не удивительно что курс так шарахнулся как ошпаренный....деликатней надо работать))))

НБУ выполняет роль амортизатора. Но когда машина влетает в глубокую яму и на скорости, то никакой амортизатор да еще после пробоя не отработает идеально - т.е. так, чтобы яму было совсем не заметно. Да толчок был нехилый, но так и игроки с суммами (скорость машины и глубина ямы) были приличные. Курс колебался в пределах пол гривны максимум, что составляет 0,5/26,5*100%=1,88% вполне приличный результат.

Вон на фондовом рынке во времена кризисов акции падают на 10-20% за день. И ничего страшного. Просто кто-то чуть больше заработает или потеряет за день. Главное, чтобы экономика имела тренд на рост и воры при власти были наказаны, а похищенное ими вернулось в казну.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:04

  zzzzzz написав:За 10 дней июня +0,737 млрд ( 112% )
Пока рано делать какие-то выводы, прошло очень мало времени. Но будем наблюдать.К тому же НАК начала более активно закачивать газ по сравнению с прошлым годом.

Показуха. Никаких громких задержаний нет, объявили кипиш на 10 дней, нужно собрать по-максимуму Бене. Позакрываются бизнеса, будет еще хуже. Доить некого.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:05

buratinyo
НБУ видит уже накануне дня торгов сколько будет бидов и асков на рынке, так что все ему известно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:05

  buratinyo написав:Главное, чтобы экономика имела тренд на рост и воры при власти были наказаны, а похищенное ими вернулось в казну.

Это фантастика, сынок.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:07

  zzzzzz написав:buratinyo
НБУ видит уже накануне дня торгов сколько будет бидов и асков на рынке, так что все ему известно.

Не видит.
Накануне видна только обязательная продажа.
Добровольная продажа и покупка осуществляются по заявкам день в день.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:14

11 червня стало «чорним вівторком» для гривні на валютному ринку для пересічних клієнтів і одночасно «джек-потом» для спекулянтів всіх рангів. Почалися справжнісінькі валютні ралі за всіма законами економічної драматургії.

З сумом можемо сказати, що наш ранковий прогноз про швидке настання цінового дна за курсом долара і майбутньому розвороті ринку зі зниженням котирувань в бік їх швидкого зростання — виявився більш ніж реальним. А масштаби розвороту котирувань навіть більшими за очікувані.

Тепер по порядку:
З самого початку сесії нічого не віщувало небезпеки для нацвалюти. Долар очікувано почав просідати. Причому з вчорашнього рівня закриття в 26,305 / 26,325 — сьогодні торги стартували одразу з нижчого рівня в 26,21 / 26,24 гривень. Пропозиція перевищувала попит і це надавало оптимізм всім прихильникам подальшого зміцнення гривні.

На 11 годину курс просів до 26,19 / 26,21 гривень і тут почалося найцікавіше. Декілька великих гравців мабуть вичікували мінімальні котирування і вирішивши, що їх час настав — фактично одночасно почали скуповувати валюту, чим буквально підірвали ринок. Менш ніж за 30 хвилин ситуація на торгах кардинально змінилася — пропозиція практично повністю було зметена цим валом скупки валюти і вже на 12 годину долар зріс відразу до 26,39 / 26,43 гривень.

Нестачою валюти негайно скористалися спекулянти і стали стрімко підіймати свої цінники. У результаті до обіду долар вже міцно закріпився на позначці в 26,39 / 26,42, а багато ранкових продавці буквально «ридали» від своєї поспішності щодо укладання угод на початку дня.

Але це була ще не межа. Після 14 годин курс ненадовго знизився до 26,375 / 26,405 гривень за долар, але вже на кінець сесії спекулянти почали другий наступ на гривню. На поодиноких угодах вони провели слідуючу атаку на нацвалюту і практично не зустрічаючи опору — задрали котирування долара до рівня в 26,46 / 26,49 на кінець дня.

НБУ не виходив в публічному форматі на міжбанк і таким чином, не підтримав гривню, хоча і купив за останні декілька робочих днів понад 170 млн доларів і мав можливості «задавити» зростання котирувань ще на самому початку. Але мабуть зараз у регулятора основне завдання — накопичення резервів і витрачати дефіцитну валюту на гасіння спекулятивних пожеж йому не з руки.

Обстановка на міжбанку у вівторок виявилася не на користь гривні, з істотною спекулятивної складової і залишилася знервованою до самого завершення сесії. А зростання курсу з довідкового (на 12:00) 26,2473 гривень за долар до офіційного НБУ на 12 червня 26,298950 (тобто зафіксованого на вечір 11-го числа) говорить про те, що тенденції з подорожчання долара виявилися досить істотними .

Якщо так піде і далі — Нацбанку доведеться активно втручатися в процес, тому що зростання в день долара на 25 копійок (якщо такі темпи стануть щоденними) просто поховає всі розрахунки НБУ на заплановані на 2019 рік показники інфляції.
Ірина_
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