Додано: Вів 11 чер, 2019 17:14

11 червня стало «чорним вівторком» для гривні на валютному ринку для пересічних клієнтів і одночасно «джек-потом» для спекулянтів всіх рангів. Почалися справжнісінькі валютні ралі за всіма законами економічної драматургії.



З сумом можемо сказати, що наш ранковий прогноз про швидке настання цінового дна за курсом долара і майбутньому розвороті ринку зі зниженням котирувань в бік їх швидкого зростання — виявився більш ніж реальним. А масштаби розвороту котирувань навіть більшими за очікувані.



Тепер по порядку:

З самого початку сесії нічого не віщувало небезпеки для нацвалюти. Долар очікувано почав просідати. Причому з вчорашнього рівня закриття в 26,305 / 26,325 — сьогодні торги стартували одразу з нижчого рівня в 26,21 / 26,24 гривень. Пропозиція перевищувала попит і це надавало оптимізм всім прихильникам подальшого зміцнення гривні.



На 11 годину курс просів до 26,19 / 26,21 гривень і тут почалося найцікавіше. Декілька великих гравців мабуть вичікували мінімальні котирування і вирішивши, що їх час настав — фактично одночасно почали скуповувати валюту, чим буквально підірвали ринок. Менш ніж за 30 хвилин ситуація на торгах кардинально змінилася — пропозиція практично повністю було зметена цим валом скупки валюти і вже на 12 годину долар зріс відразу до 26,39 / 26,43 гривень.



Нестачою валюти негайно скористалися спекулянти і стали стрімко підіймати свої цінники. У результаті до обіду долар вже міцно закріпився на позначці в 26,39 / 26,42, а багато ранкових продавці буквально «ридали» від своєї поспішності щодо укладання угод на початку дня.



Але це була ще не межа. Після 14 годин курс ненадовго знизився до 26,375 / 26,405 гривень за долар, але вже на кінець сесії спекулянти почали другий наступ на гривню. На поодиноких угодах вони провели слідуючу атаку на нацвалюту і практично не зустрічаючи опору — задрали котирування долара до рівня в 26,46 / 26,49 на кінець дня.



НБУ не виходив в публічному форматі на міжбанк і таким чином, не підтримав гривню, хоча і купив за останні декілька робочих днів понад 170 млн доларів і мав можливості «задавити» зростання котирувань ще на самому початку. Але мабуть зараз у регулятора основне завдання — накопичення резервів і витрачати дефіцитну валюту на гасіння спекулятивних пожеж йому не з руки.



Обстановка на міжбанку у вівторок виявилася не на користь гривні, з істотною спекулятивної складової і залишилася знервованою до самого завершення сесії. А зростання курсу з довідкового (на 12:00) 26,2473 гривень за долар до офіційного НБУ на 12 червня 26,298950 (тобто зафіксованого на вечір 11-го числа) говорить про те, що тенденції з подорожчання долара виявилися досить істотними .



Якщо так піде і далі — Нацбанку доведеться активно втручатися в процес, тому що зростання в день долара на 25 копійок (якщо такі темпи стануть щоденними) просто поховає всі розрахунки НБУ на заплановані на 2019 рік показники інфляції.