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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:53
Спасибо. Там дата погашение или выплата процентов почти через день. Можно нужно создать календарь чтобы было четко видно когда выплаты будут большие?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:56
proftpd66
Советую вам не писать глупости, а внимательно еще раз почитать.
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:56
Любопытно. Все помнят что новым и.о. главы СБУ назначен новый человек Баканов, и в прошлый понедельник Зеленский дал ему задание, через две недели показать первые результаты работы СБУ.
Проанализируем оперативные доходы бюджета от таможенных органов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . ( в скобках в %% по сравнению с данными прошлого года)
Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
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Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% )
Далее идет назначение Баканова.
За 3 дня июня +0,326 млрд ( 142%) ( далее нарастающим итогом )
За 5 дней июня +0,126 млрд ( 103% )
За 6 дней июня +0,06 млрд ( 101%)
За 7 дней июня +0,286 млрд ( 105% )
За 10 дней июня +0,737 млрд ( 112% )
Пока рано делать какие-то выводы, прошло очень мало времени. Но будем наблюдать.К тому же НАК начала более активно закачивать газ по сравнению с прошлым годом.
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:58
НБУ выполняет роль амортизатора. Но когда машина влетает в глубокую яму и на скорости, то никакой амортизатор да еще после пробоя не отработает идеально - т.е. так, чтобы яму было совсем не заметно. Да толчок был нехилый, но так и игроки с суммами (скорость машины и глубина ямы) были приличные. Курс колебался в пределах пол гривны максимум, что составляет 0,5/26,5*100%=1,88% вполне приличный результат.
Вон на фондовом рынке во времена кризисов акции падают на 10-20% за день. И ничего страшного. Просто кто-то чуть больше заработает или потеряет за день. Главное, чтобы экономика имела тренд на рост и воры при власти были наказаны, а похищенное ими вернулось в казну.
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:04
Показуха. Никаких громких задержаний нет, объявили кипиш на 10 дней, нужно собрать по-максимуму Бене. Позакрываются бизнеса, будет еще хуже. Доить некого.
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:05
buratinyo
НБУ видит уже накануне дня торгов сколько будет бидов и асков на рынке, так что все ему известно.
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:05
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:07
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:14
11 червня стало «чорним вівторком» для гривні на валютному ринку для пересічних клієнтів і одночасно «джек-потом» для спекулянтів всіх рангів. Почалися справжнісінькі валютні ралі за всіма законами економічної драматургії.
З сумом можемо сказати, що наш ранковий прогноз про швидке настання цінового дна за курсом долара і майбутньому розвороті ринку зі зниженням котирувань в бік їх швидкого зростання — виявився більш ніж реальним. А масштаби розвороту котирувань навіть більшими за очікувані.
Тепер по порядку:
З самого початку сесії нічого не віщувало небезпеки для нацвалюти. Долар очікувано почав просідати. Причому з вчорашнього рівня закриття в 26,305 / 26,325 — сьогодні торги стартували одразу з нижчого рівня в 26,21 / 26,24 гривень. Пропозиція перевищувала попит і це надавало оптимізм всім прихильникам подальшого зміцнення гривні.
На 11 годину курс просів до 26,19 / 26,21 гривень і тут почалося найцікавіше. Декілька великих гравців мабуть вичікували мінімальні котирування і вирішивши, що їх час настав — фактично одночасно почали скуповувати валюту, чим буквально підірвали ринок. Менш ніж за 30 хвилин ситуація на торгах кардинально змінилася — пропозиція практично повністю було зметена цим валом скупки валюти і вже на 12 годину долар зріс відразу до 26,39 / 26,43 гривень.
Нестачою валюти негайно скористалися спекулянти і стали стрімко підіймати свої цінники. У результаті до обіду долар вже міцно закріпився на позначці в 26,39 / 26,42, а багато ранкових продавці буквально «ридали» від своєї поспішності щодо укладання угод на початку дня.
Але це була ще не межа. Після 14 годин курс ненадовго знизився до 26,375 / 26,405 гривень за долар, але вже на кінець сесії спекулянти почали другий наступ на гривню. На поодиноких угодах вони провели слідуючу атаку на нацвалюту і практично не зустрічаючи опору — задрали котирування долара до рівня в 26,46 / 26,49 на кінець дня.
НБУ не виходив в публічному форматі на міжбанк і таким чином, не підтримав гривню, хоча і купив за останні декілька робочих днів понад 170 млн доларів і мав можливості «задавити» зростання котирувань ще на самому початку. Але мабуть зараз у регулятора основне завдання — накопичення резервів і витрачати дефіцитну валюту на гасіння спекулятивних пожеж йому не з руки.
Обстановка на міжбанку у вівторок виявилася не на користь гривні, з істотною спекулятивної складової і залишилася знервованою до самого завершення сесії. А зростання курсу з довідкового (на 12:00) 26,2473 гривень за долар до офіційного НБУ на 12 червня 26,298950 (тобто зафіксованого на вечір 11-го числа) говорить про те, що тенденції з подорожчання долара виявилися досить істотними .
Якщо так піде і далі — Нацбанку доведеться активно втручатися в процес, тому що зростання в день долара на 25 копійок (якщо такі темпи стануть щоденними) просто поховає всі розрахунки НБУ на заплановані на 2019 рік показники інфляції.
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