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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:17
Появились результаты. Шестилетки рулят! Ну не верят люди в дефолт хоть убей! Уже и сроки увеличили и ставку снизили - 15,84%, а они лезут и лезут як сліпаки!!!
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:17
Появились результаты сегодняшнего аукциона.
Напоминаю что завтра предстоит крупное погашение годовых ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.
Общий объем который удалось сегодня привлечь 6,6 млрд.грн, из них :
- гривна - 6,476 млрд
- доллар - ( очень скромно ) - 4,5 млн.
Самое интересное на мой взгляд это распределение объемов по срокам привлечения.
Гривна
3 мес - 0,464 млрд - 18%
6 мес - 0,459 млрд - 18,4% ( -0,1 п.п.)
11 мес - 0,745 млрд - 18,45% (-0,05 п.п.)
2 года - 1,386 млрд - 17,95%
5,8 лет - 3,422 млрд - 15,85%
ОВГЗ свыше 2-х лет привлекают нерезов, но тут спрос на 5 летки просто очень высокий оказался, причем это первичное размещение !!
При этом еще и 3 из 11 заявок объемом 200 млн отклонил Минфин, т.к. хотели очень много ))))
Длинные разместили на 4,8 млрд.грн....предполагаю что нерезов там может быть много, не хочу показаться излишне оптимистичным, но думаю их там 3-4 млрд будет....
П.С. Еще и ставки немного снизились на 3 и 6 месяцев
Минфин балованный сегодня )) Отклонил 13 заявок по гривне на 700 млн, и 2 по доллару( мелкие) 500 тыс
Живите своим умом!
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