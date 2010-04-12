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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1312131313141315>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 531
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 531
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:17

Появились результаты. Шестилетки рулят! Ну не верят люди в дефолт хоть убей! Уже и сроки увеличили и ставку снизили - 15,84%, а они лезут и лезут як сліпаки!!!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:17

Появились результаты сегодняшнего аукциона.
Напоминаю что завтра предстоит крупное погашение годовых ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.

Общий объем который удалось сегодня привлечь 6,6 млрд.грн, из них :
- гривна - 6,476 млрд
- доллар - ( очень скромно ) - 4,5 млн.

Самое интересное на мой взгляд это распределение объемов по срокам привлечения.
Гривна
3 мес - 0,464 млрд - 18%
6 мес - 0,459 млрд - 18,4% ( -0,1 п.п.)
11 мес - 0,745 млрд - 18,45% (-0,05 п.п.)
2 года - 1,386 млрд - 17,95%
5,8 лет - 3,422 млрд - 15,85%

ОВГЗ свыше 2-х лет привлекают нерезов, но тут спрос на 5 летки просто очень высокий оказался, причем это первичное размещение !!
При этом еще и 3 из 11 заявок объемом 200 млн отклонил Минфин, т.к. хотели очень много ))))

Длинные разместили на 4,8 млрд.грн....предполагаю что нерезов там может быть много, не хочу показаться излишне оптимистичным, но думаю их там 3-4 млрд будет....

П.С. Еще и ставки немного снизились на 3 и 6 месяцев
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv


Минфин балованный сегодня )) Отклонил 13 заявок по гривне на 700 млн, и 2 по доллару( мелкие) 500 тыс
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:33

  zzzzzz написав:... завтра предстоит крупное погашение годовых ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.
Общий объем который удалось сегодня привлечь из них :
- гривна - 6,476 млрд...

а почему не хотят сокращать долг (хотя бы в ноль)?, а то +мильярд прироста долга
морда
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:35

  морда написав:
  zzzzzz написав:... завтра предстоит крупное погашение годовых ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.
Общий объем который удалось сегодня привлечь из них :
- гривна - 6,476 млрд...

а почему не хотят сокращать долг (хотя бы в ноль)?, а то +мильярд прироста долга


Потому что в бюджете заложен дефицит в размере 90 млрд.грн, который финансируется за счет роста гос.долга.

Сразу сделаю оговорку. Этот дефицит согласован с МВФ, все в рамках разумного и реального, ничего страшного в этом нет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:06

  дэн написав:Не знаю как в других городах, Энергодар , продажа с утра минимум 26,44, дол. в кассах нет, 26,55 нет, сейчас 26.72 в кассах две три сотки.

приват сегодня наливал по 26.5.....В кассах естессно $ нет, а на депозит - хоть
150 000грн/день). Можно было воспользоваться моментом.....Конечно не 26.3 как в "белочке", но и не 26.6-26.65 как в обменках (в послеобеднее время)...P.S. не у каждого есть возможность в 11 утра побежать и поменять в белочке грн на уе, а после работы всё что можно было - взлетело до небес, поэтому вариант с приватом на мой взгляд приемлимый:-) Кстати, курс 26.5 был до закрытия отделений. Думаю, кто хотел - успел....На послеобеднее время приват выставил самую низкую продажу по $ из всех банков. Каждому своё :)
Востаннє редагувалось greenback1996 в Вів 11 чер, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
greenback1996
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:16

  zzzzzz написав:Появились результаты сегодняшнего аукциона.
Напоминаю что завтра предстоит крупное погашение годовых ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.

Общий объем который удалось сегодня привлечь 6,6 млрд.грн, из них :
- гривна - 6,476 млрд
- доллар - ( очень скромно ) - 4,5 млн.

Самое интересное на мой взгляд это распределение объемов по срокам привлечения.
Гривна
3 мес - 0,464 млрд - 18%
6 мес - 0,459 млрд - 18,4% ( -0,1 п.п.)
11 мес - 0,745 млрд - 18,45% (-0,05 п.п.)
2 года - 1,386 млрд - 17,95%
5,8 лет - 3,422 млрд - 15,85%

ОВГЗ свыше 2-х лет привлекают нерезов, но тут спрос на 5 летки просто очень высокий оказался, причем это первичное размещение !!
При этом еще и 3 из 11 заявок объемом 200 млн отклонил Минфин, т.к. хотели очень много ))))

Длинные разместили на 4,8 млрд.грн....предполагаю что нерезов там может быть много, не хочу показаться излишне оптимистичным, но думаю их там 3-4 млрд будет....

П.С. Еще и ставки немного снизились на 3 и 6 месяцев
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv


Минфин балованный сегодня )) Отклонил 13 заявок по гривне на 700 млн, и 2 по доллару( мелкие) 500 тыс



А какой смысл нерезам вкладываться на 2 и более лет в гривну под 15, да даже 30%. Если курс скакнет в 2 раза, что тогда?
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:32

Kabanchik
а вы спросите это у нерезов)))
Значит они просчитали риск/доходность....

амерские трежеря сейчас 2,5% дают.
немецкие вообще около нуля
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:37

"птаха щастя завтрашнього дня"! ©®™

  Kabanchik написав:
  zzzzzz написав:Появились результаты сегодняшнего аукциона.
Напоминаю что завтра предстоит крупное погашение годовых ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.

Общий объем который удалось сегодня привлечь 6,6 млрд.грн, из них :
- гривна - 6,476 млрд
- доллар - ( очень скромно ) - 4,5 млн.

Самое интересное на мой взгляд это распределение объемов по срокам привлечения.
Гривна
3 мес - 0,464 млрд - 18%
6 мес - 0,459 млрд - 18,4% ( -0,1 п.п.)
11 мес - 0,745 млрд - 18,45% (-0,05 п.п.)
2 года - 1,386 млрд - 17,95%
5,8 лет - 3,422 млрд - 15,85%

ОВГЗ свыше 2-х лет привлекают нерезов, но тут спрос на 5 летки просто очень высокий оказался, причем это первичное размещение !!
При этом еще и 3 из 11 заявок объемом 200 млн отклонил Минфин, т.к. хотели очень много ))))

Длинные разместили на 4,8 млрд.грн....предполагаю что нерезов там может быть много, не хочу показаться излишне оптимистичным, но думаю их там 3-4 млрд будет....

П.С. Еще и ставки немного снизились на 3 и 6 месяцев
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv


Минфин балованный сегодня )) Отклонил 13 заявок по гривне на 700 млн, и 2 по доллару( мелкие) 500 тыс



А какой смысл нерезам вкладываться на 2 и более лет в гривну под 15, да даже 30%. Если курс скакнет в 2 раза, что тогда?

... ні, ні..... - з нами ЧЕСНИЙ президент!
... буде спочатку стабільність, а потім - покращення(але реальне, а не бла-бла-бла)

- але, то вже все з наступного року!
(... цього року потрібно ще "очистити" країну від попередніх "покращень") :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:38

  zzzzzz написав:Kabanchik
а вы спросите это у нерезов)))
Значит они просчитали риск/доходность....

амерские трежеря сейчас 2,5% дают.
немецкие вообще около нуля

А как же мировой кризис, нерезы не верят в дефолт, а кризис, что с кризисом делать, обычно бумага умножалась на два плюс минус?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 11 чер, 2019 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:40

... за крок до перевороту думок ©

... так що, цього року більше, чим на 20-30% заходити у "нікомунепотрібного" - не потрібно! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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