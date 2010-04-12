Додано: Вів 11 чер, 2019 17:17

Появились результаты сегодняшнего аукциона.Напоминаю что завтра предстоит крупное погашение годовых ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.Общий объем который удалось сегодня привлечь 6,6 млрд.грн, из них :- гривна - 6,476 млрд- доллар - ( очень скромно ) - 4,5 млн.Самое интересное на мой взгляд это распределение объемов по срокам привлечения.Гривна3 мес - 0,464 млрд - 18%6 мес - 0,459 млрд - 18,4% ( -0,1 п.п.)11 мес - 0,745 млрд - 18,45% (-0,05 п.п.)ОВГЗ свыше 2-х лет привлекают нерезов, но тут спрос на 5 летки просто очень высокий оказался, причем это первичное размещение !!При этом еще и 3 из 11 заявок объемом 200 млн отклонил Минфин, т.к. хотели очень много ))))Длинные разместили на 4,8 млрд.грн....предполагаю что нерезов там может быть много, не хочу показаться излишне оптимистичным, но думаю их там 3-4 млрд будет....П.С. Еще и ставки немного снизились на 3 и 6 месяцевМинфин балованный сегодня )) Отклонил 13 заявок по гривне на 700 млн, и 2 по доллару( мелкие) 500 тыс