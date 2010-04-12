Появились результаты сегодняшнего аукциона. Напоминаю что завтра предстоит крупное погашение годовых ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.
Общий объем который удалось сегодня привлечь 6,6 млрд.грн, из них : - гривна - 6,476 млрд - доллар - ( очень скромно ) - 4,5 млн.
Самое интересное на мой взгляд это распределение объемов по срокам привлечения. Гривна 3 мес - 0,464 млрд - 18% 6 мес - 0,459 млрд - 18,4% ( -0,1 п.п.) 11 мес - 0,745 млрд - 18,45% (-0,05 п.п.) 2 года - 1,386 млрд - 17,95% 5,8 лет - 3,422 млрд - 15,85%
ОВГЗ свыше 2-х лет привлекают нерезов, но тут спрос на 5 летки просто очень высокий оказался, причем это первичное размещение !! При этом еще и 3 из 11 заявок объемом 200 млн отклонил Минфин, т.к. хотели очень много ))))
Длинные разместили на 4,8 млрд.грн....предполагаю что нерезов там может быть много, не хочу показаться излишне оптимистичным, но думаю их там 3-4 млрд будет....
дэн написав:Не знаю как в других городах, Энергодар , продажа с утра минимум 26,44, дол. в кассах нет, 26,55 нет, сейчас 26.72 в кассах две три сотки.
приват сегодня наливал по 26.5.....В кассах естессно $ нет, а на депозит - хоть 150 000грн/день). Можно было воспользоваться моментом.....Конечно не 26.3 как в "белочке", но и не 26.6-26.65 как в обменках (в послеобеднее время)...P.S. не у каждого есть возможность в 11 утра побежать и поменять в белочке грн на уе, а после работы всё что можно было - взлетело до небес, поэтому вариант с приватом на мой взгляд приемлимый:-) Кстати, курс 26.5 был до закрытия отделений. Думаю, кто хотел - успел....На послеобеднее время приват выставил самую низкую продажу по $ из всех банков. Каждому своё
Востаннє редагувалось greenback1996 в Вів 11 чер, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Появились результаты сегодняшнего аукциона. Напоминаю что завтра предстоит крупное погашение годовых ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.
Общий объем который удалось сегодня привлечь 6,6 млрд.грн, из них : - гривна - 6,476 млрд - доллар - ( очень скромно ) - 4,5 млн.
Самое интересное на мой взгляд это распределение объемов по срокам привлечения. Гривна 3 мес - 0,464 млрд - 18% 6 мес - 0,459 млрд - 18,4% ( -0,1 п.п.) 11 мес - 0,745 млрд - 18,45% (-0,05 п.п.) 2 года - 1,386 млрд - 17,95% 5,8 лет - 3,422 млрд - 15,85%
ОВГЗ свыше 2-х лет привлекают нерезов, но тут спрос на 5 летки просто очень высокий оказался, причем это первичное размещение !! При этом еще и 3 из 11 заявок объемом 200 млн отклонил Минфин, т.к. хотели очень много ))))
Длинные разместили на 4,8 млрд.грн....предполагаю что нерезов там может быть много, не хочу показаться излишне оптимистичным, но думаю их там 3-4 млрд будет....
zzzzzz написав:Появились результаты сегодняшнего аукциона. Напоминаю что завтра предстоит крупное погашение годовых ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.
Общий объем который удалось сегодня привлечь 6,6 млрд.грн, из них : - гривна - 6,476 млрд - доллар - ( очень скромно ) - 4,5 млн.
Самое интересное на мой взгляд это распределение объемов по срокам привлечения. Гривна 3 мес - 0,464 млрд - 18% 6 мес - 0,459 млрд - 18,4% ( -0,1 п.п.) 11 мес - 0,745 млрд - 18,45% (-0,05 п.п.) 2 года - 1,386 млрд - 17,95% 5,8 лет - 3,422 млрд - 15,85%
ОВГЗ свыше 2-х лет привлекают нерезов, но тут спрос на 5 летки просто очень высокий оказался, причем это первичное размещение !! При этом еще и 3 из 11 заявок объемом 200 млн отклонил Минфин, т.к. хотели очень много ))))
Длинные разместили на 4,8 млрд.грн....предполагаю что нерезов там может быть много, не хочу показаться излишне оптимистичным, но думаю их там 3-4 млрд будет....