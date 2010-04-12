zzzzzz написав:2 года - 1,386 млрд - 17,95% 5,8 лет - 3,422 млрд - 15,85%
Сигнал на довгострокові депо в гривні. Є такі в Закарпатських конячників, 5 років, 17,5%, виплата щомісячно, можна застовпитися. В Укркапі, 17,5%, виплата щомісячно. Термін необмежений. Але всю суму зразу занести треба. Ну ще в деяких....хто раніше застовпився.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
zzzzzz написав:Появились результаты сегодняшнего аукциона. Напоминаю что завтра предстоит крупное погашение годовых ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.
Общий объем который удалось сегодня привлечь 6,6 млрд.грн, из них : - гривна - 6,476 млрд - доллар - ( очень скромно ) - 4,5 млн.
Самое интересное на мой взгляд это распределение объемов по срокам привлечения. Гривна 3 мес - 0,464 млрд - 18% 6 мес - 0,459 млрд - 18,4% ( -0,1 п.п.) 11 мес - 0,745 млрд - 18,45% (-0,05 п.п.) 2 года - 1,386 млрд - 17,95% 5,8 лет - 3,422 млрд - 15,85%
ОВГЗ свыше 2-х лет привлекают нерезов, но тут спрос на 5 летки просто очень высокий оказался, причем это первичное размещение !! При этом еще и 3 из 11 заявок объемом 200 млн отклонил Минфин, т.к. хотели очень много ))))
Длинные разместили на 4,8 млрд.грн....предполагаю что нерезов там может быть много, не хочу показаться излишне оптимистичным, но думаю их там 3-4 млрд будет....
Минфин балованный сегодня )) Отклонил 13 заявок по гривне на 700 млн, и 2 по доллару( мелкие) 500 тыс
Біди для курсу від державного боргу і боргових інструментів поки чекати не приходиться (до виборів точно). З іншої сторони, виникає підозра що основних гравців дуже влаштовує зараз курс між 26,3 (може ,25) і 27,00. Зальоти нижче чи вище моментально викупляються (випродуються)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.