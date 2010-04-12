zzzzzz написав:2 года - 1,386 млрд - 17,95% 5,8 лет - 3,422 млрд - 15,85%
Сигнал на довгострокові депо в гривні. Є такі в Закарпатських конячників, 5 років, 17,5%, виплата щомісячно, можна застовпитися. В Укркапі, 17,5%, виплата щомісячно. Термін необмежений. Але всю суму зразу занести треба. Ну ще в деяких....хто раніше застовпився.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
zzzzzz написав:Появились результаты сегодняшнего аукциона. Напоминаю что завтра предстоит крупное погашение годовых ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.
Общий объем который удалось сегодня привлечь 6,6 млрд.грн, из них : - гривна - 6,476 млрд - доллар - ( очень скромно ) - 4,5 млн.
Самое интересное на мой взгляд это распределение объемов по срокам привлечения. Гривна 3 мес - 0,464 млрд - 18% 6 мес - 0,459 млрд - 18,4% ( -0,1 п.п.) 11 мес - 0,745 млрд - 18,45% (-0,05 п.п.) 2 года - 1,386 млрд - 17,95% 5,8 лет - 3,422 млрд - 15,85%
ОВГЗ свыше 2-х лет привлекают нерезов, но тут спрос на 5 летки просто очень высокий оказался, причем это первичное размещение !! При этом еще и 3 из 11 заявок объемом 200 млн отклонил Минфин, т.к. хотели очень много ))))
Длинные разместили на 4,8 млрд.грн....предполагаю что нерезов там может быть много, не хочу показаться излишне оптимистичным, но думаю их там 3-4 млрд будет....
Минфин балованный сегодня )) Отклонил 13 заявок по гривне на 700 млн, и 2 по доллару( мелкие) 500 тыс
Біди для курсу від державного боргу і боргових інструментів поки чекати не приходиться (до виборів точно). З іншої сторони, виникає підозра що основних гравців дуже влаштовує зараз курс між 26,3 (може ,25) і 27,00. Зальоти нижче чи вище моментально викупляються (випродуються)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Остання колонка загалом гривня після валютування, передостання сумма в означеній валюті, перед нею сума виплати на 1 акцію в валюті акції.
Все останнє зрозуміле, окрім першої колонки, де 1 - погашення, 2 - обслуговування.
Навів дані за поточний місяць. Є дані на весь період по 2047 рік.
От як його гарненько подати?
ВО
PS Вибачте, подивився конфіг, там ще лишилась конфігурація для валютування на вчора. Тобто наведені дані з курсом валютування: 'EUR', '2019-06-10', '29.981356' 'USD', '2019-06-10', '26.595721'
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 11 чер, 2019 19:56, всього редагувалось 7 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz Що, оченята заблищали? Вам навіщо? Ви ж зі мною не спілкуєтесь
Буде форум, там поспілкуємось! Поки що можете копіпаснуте наведене!
Тут більше не флужу. Всьому свій час.
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
asti написав:Появились результаты. Шестилетки рулят! Ну не верят люди в дефолт хоть убей! Уже и сроки увеличили и ставку снизили - 15,84%, а они лезут и лезут як сліпаки!!!
это называется эйфория.
Я сегодня тоже немного рисконул//)) Скорее всего это не эйфория а холодный расчет. Судите сами - на днях вышла инфа, что готовиться выпуск 7 летних евробондов. То есть в мире не допускают что наш Минфин это откровенные кидалы которые сегодня займут, а завтра кинут. Посмотрим//
Востаннє редагувалось asti в Вів 11 чер, 2019 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Цены на украинские евробонды с понедельника достигли годового максимума. Так вчера и сегодня котировки Украина-2025 были в районе 99,3% от номинала. Украина-2026 побила годовой максимум на отметке 98,85% Украина-2027 тоже на максимуме 98,88%
Высокие цены на номинал означают высокий спрос что приводит к снижению доходности для покупателей.
Украина-2025 сегодня дает доходность 8,1% Во время введения военного положения в декабре доходность по некоторым выпускам доходила до 10%
zzzzzz написав:2 года - 1,386 млрд - 17,95% 5,8 лет - 3,422 млрд - 15,85%
Сигнал на довгострокові депо в гривні.
1. Депозит отличается от облигаций тем, что его нельзя продать на вторичном рынке. 2. Депозитчик отличается от крупного инвестора доступом к меньшему объему информации. 3. Даже крупные инвесторы имеют шансы понести убытки. 4. Сливки снимают первопроходцы, а подражатели всегда опаздывают.
Я не отговариваю от долгосрочных гривневых депозитов. Я только обращаю внимание на то, что чужое поведение - не самый верный сигнал.