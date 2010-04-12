Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 чер, 2019 20:12
zzzzzz написав:
Цены на украинские евробонды с понедельника достигли годового максимума. Так вчера и сегодня котировки Украина-2025 были в районе 99,3% от номинала.
Украина-2026 побила годовой максимум на отметке 98,85%
Украина-2027 тоже на максимуме 98,88%
Высокие цены на номинал означают высокий спрос что приводит к снижению доходности для покупателей.
Украина-2025 сегодня дает доходность 8,1%
Во время введения военного положения в декабре доходность по некоторым выпускам доходила до 10%
Рано радуетесь. Через пару дней пойдет откат.
Kabanchik
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:15
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Для зацікавлених, я маю таке: '1', 'UAH', '2019-06-12', '5333130000.0000' '1', 'USD', '2019-06-19', '13002116082.4800' '1', 'UAH', '2019-06-24', '5542000.0000' '1', 'UAH', '2019-06-26', '6715329000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-12', '1576093622.3000' '2', 'UAH', '2019-06-19', '1487693713.7500' '2', 'USD', '2019-06-19', '700163951.0415' '2', 'UAH', '2019-06-24', '526490.0000' '2', 'UAH', '2019-06-26', '1031832906.9000' Остання колонка загалом в гривні по курсу валютування НБУ на сьогодні '2', 'USD', '2019-06-19', 'UA4000201453', '53.8500', '26326188.0000', '700163951.0415' '2', 'UAH', '2019-06-12', 'UA4000063135', '47.5000', '71250000.0000', '71250000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-12', 'UA4000184402', '71.5000', '7150.0000', '7150.0000' '2', 'UAH', '2019-06-12', 'UA4000188585', '47.5000', '118750000.0000', '118750000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-12', 'UA4000190334', '58.9000', '88350000.0000', '88350000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-12', 'UA4000196380', '30.0000', '120000000.0000', '120000000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-12', 'UA4000198006', '73.2000', '260278118.4000', '260278118.4000' '2', 'UAH', '2019-06-12', 'UA4000201388', '172.0300', '917458353.9000', '917458353.9000' '2', 'UAH', '2019-06-19', 'UA4000188593', '47.5000', '118750000.0000', '118750000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-19', 'UA4000189799', '57.7000', '103860000.0000', '103860000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-19', 'UA4000191019', '59.4000', '71280000.0000', '71280000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-19', 'UA4000194468', '83.7500', '273553713.7500', '273553713.7500' '2', 'UAH', '2019-06-19', 'UA4000196471', '30.0000', '120000000.0000', '120000000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-19', 'UA4000198121', '48.5000', '218250000.0000', '218250000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-19', 'UA4000199798', '48.5000', '194000000.0000', '194000000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-19', 'UA4000199806', '48.5000', '194000000.0000', '194000000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-19', 'UA4000199814', '48.5000', '194000000.0000', '194000000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-24', 'UA4000188551', '9.5000', '526490.0000', '526490.0000' '2', 'UAH', '2019-06-26', 'UA4000196406', '30.0000', '120000000.0000', '120000000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-26', 'UA4000196448', '30.0000', '120000000.0000', '120000000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-26', 'UA4000196521', '49.9500', '196852950.0000', '196852950.0000' '2', 'UAH', '2019-06-26', 'UA4000198097', '48.5000', '218250000.0000', '218250000.0000' '2', 'UAH', '2019-06-26', 'UA4000203640', '56.1000', '376729956.9000', '376729956.9000' '1', 'USD', '2019-06-19', 'UA4000201453', '1000.0000', '488880000.0000', '13002116082.4800' '1', 'UAH', '2019-06-12', 'UA4000201388', '1000.0000', '5333130000.0000', '5333130000.0000' '1', 'UAH', '2019-06-24', 'UA4000188551', '100.0000', '5542000.0000', '5542000.0000' '1', 'UAH', '2019-06-26', 'UA4000203640', '1000.0000', '6715329000.0000', '6715329000.0000' Остання колонка загалом гривня після валютування, передостання сумма в означеній валюті, перед нею сума виплати на 1 акцію в валюті акції. Все останнє зрозуміле, окрім першої колонки, де 1 - погашення, 2 - обслуговування. Навів дані за поточний місяць. Є дані на весь період по 2047 рік. От як його гарненько подати? ВО PS Вибачте, подивився конфіг, там ще лишилась конфігурація для валютування на вчора. Тобто наведені дані з курсом валютування: 'EUR', '2019-06-10', '29.981356' 'USD', '2019-06-10', '26.595721'
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Информация, конечно, интересная... Но может объясните "загалу", що це таке?
Тогда мог бы выдать свой прогноз.
Kabanchik
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