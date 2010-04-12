zzzzzz написав:Цены на украинские евробонды с понедельника достигли годового максимума. Так вчера и сегодня котировки Украина-2025 были в районе 99,3% от номинала. Украина-2026 побила годовой максимум на отметке 98,85% Украина-2027 тоже на максимуме 98,88%
Высокие цены на номинал означают высокий спрос что приводит к снижению доходности для покупателей.
Украина-2025 сегодня дает доходность 8,1% Во время введения военного положения в декабре доходность по некоторым выпускам доходила до 10%
Остання колонка загалом гривня після валютування, передостання сумма в означеній валюті, перед нею сума виплати на 1 акцію в валюті акції.
Все останнє зрозуміле, окрім першої колонки, де 1 - погашення, 2 - обслуговування.
Навів дані за поточний місяць. Є дані на весь період по 2047 рік.
От як його гарненько подати?
ВО
PS Вибачте, подивився конфіг, там ще лишилась конфігурація для валютування на вчора. Тобто наведені дані з курсом валютування: 'EUR', '2019-06-10', '29.981356' 'USD', '2019-06-10', '26.595721' [/quote]
Информация, конечно, интересная... Но может объясните "загалу", що це таке? Тогда мог бы выдать свой прогноз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz написав:Гривна 3 мес - 0,464 млрд - 18% 6 мес - 0,459 млрд - 18,4% ( -0,1 п.п.) 11 мес - 0,745 млрд - 18,45% (-0,05 п.п.) 2 года - 1,386 млрд - 17,95% 5,8 лет - 3,422 млрд - 15,85%
ОВГЗ свыше 2-х лет привлекают нерезов, но тут спрос на 5 летки просто очень высокий оказался, причем это первичное размещение !! При этом еще и 3 из 11 заявок объемом 200 млн отклонил Минфин, т.к. хотели очень много ))))
Похоже веруют что в случае чего [s]чип и дейл[/s] мвф опять прилетит на помощь.
Да и нынешний разрыв между таргетом инфляции и ставкой нбу вечным не будет.
asti написав:Появились результаты. Шестилетки рулят! Ну не верят люди в дефолт хоть убей! Уже и сроки увеличили и ставку снизили - 15,84%, а они лезут и лезут як сліпаки!!!
Инвесторы не верят в двукратный девал гривны в течении следующих 5-ти лет. Учитывая нарастающие объемы заимствований через гривневые ОВГЗ и процентную ставку - весьма рискуют
Вспоминается как лезли в ГКО рашки в 98-м. И еще неизвестно, кто и с какой целью это скупает. Не Порох ли для того, чтоб перед выборами предъявить к досрочному погашению, где есть такая возможность, и сделать Зеле какашку? Или для рисования (чтоб вы подражали), а там нужные дядьки все выхватят даже в случае дефолта, а вы нет.