|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кабанчики, давайте активнее! Сделайте хотя бы 27, надо слиться Дефолт близко, Приват возвращают Коломойскому, МВФ денег не даст, что там еще? Активнее, активнее!
Востаннє редагувалось Alex2006 в Сер 12 чер, 2019 07:38, всього редагувалось 1 раз.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:37
Валютный рынок в контексте ДС
Вітаюсь совсіма.
Як і обіцяв відкрив форум Проект - Календар платежів МінФіна
Зацікавлених запрошую до спілкування.
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:56
в цій гілці є відповіді на ваші запитання (може вже бачили, але гадаю і іншим буде цікаво)
Рынок ОВГЗ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Затарился вчера на все по 26,55. Не стал ждать очередное дно. Получился средний 26,82.
Ждем зимы)
|