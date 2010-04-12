RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1314131513161317

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 531
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 531
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 07:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кабанчики, давайте активнее! Сделайте хотя бы 27, надо слиться :( Дефолт близко, Приват возвращают Коломойскому, МВФ денег не даст, что там еще? Активнее, активнее!
Востаннє редагувалось Alex2006 в Сер 12 чер, 2019 07:38, всього редагувалось 1 раз.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 13.06.15
Подякував: 189 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 07:37

Валютный рынок в контексте ДС


Вітаюсь совсіма.

Як і обіцяв відкрив форум Проект - Календар платежів МінФіна

Зацікавлених запрошую до спілкування. :idea:

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 750
З нами з: 16.10.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 07:56

  Petro2004 написав:
  asti написав:488k це 15% моїх коштів.
В принципі можна й ризикнути///


Підскажіть, скільки коштувало зайти (розміщення, щомісячне обслуговування) та вийти в ОВГЗ?


в цій гілці є відповіді на ваші запитання (може вже бачили, але гадаю і іншим буде цікаво)

Рынок ОВГЗ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5289
З нами з: 01.06.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Затарился вчера на все по 26,55. Не стал ждать очередное дно. Получился средний 26,82.
Ждем зимы)
CasinoAA90
 
Повідомлень: 6
З нами з: 10.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1314131513161317
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: motosmile і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1500, 1501, 1502
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15012 1772539
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 22:13
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6639 1430200
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:10
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274444
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12442)
12.06.2019 09:35
Рынок ОВГЗ (870)
12.06.2019 09:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.