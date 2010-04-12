|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:37
Кабанчики, давайте активнее! Сделайте хотя бы 27, надо слиться
Дефолт близко, Приват возвращают Коломойскому, МВФ денег не даст, что там еще? Активнее, активнее!
Востаннє редагувалось Alex2006
в Сер 12 чер, 2019 07:38, всього редагувалось 1 раз.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 3920
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:37
Вітаюсь совсіма.
Як і обіцяв відкрив форум Проект - Календар платежів МінФіна
Зацікавлених запрошую до спілкування.
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
-
s0v7a
-
-
- Повідомлень: 750
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:56
Petro2004 написав: asti написав:
488k це 15% моїх коштів.
В принципі можна й ризикнути///
Підскажіть, скільки коштувало зайти (розміщення, щомісячне обслуговування) та вийти в ОВГЗ?
в цій гілці є відповіді на ваші запитання (може вже бачили, але гадаю і іншим буде цікаво)Рынок ОВГЗ
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5289
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:30
Затарился вчера на все по 26,55. Не стал ждать очередное дно. Получился средний 26,82.
Ждем зимы)
-
CasinoAA90
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 10.05.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:07
CasinoAA90 написав:
Затарился вчера на все по 26,55. Не стал ждать очередное дно. Получился средний 26,82.
Ждем зимы)
По чем продать хотите, "ждатели" зимы? Не уж то аж по 28?)
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 709
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:15
Alex2006 написав:
Кабанчики, давайте активнее! Сделайте хотя бы 27, надо слиться
Дефолт близко, Приват возвращают Коломойскому, МВФ денег не даст, что там еще? Активнее, активнее!
клоун, жги еще
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 5540
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2288 раз.
- Подякували: 1568 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:15
біржа вниз 26,40 наразі. Покупці-нерези напевно купують валюту щоб за вчорашні ОВДП розраховатися
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
-
KIM30
-
-
- Повідомлень: 5453
- З нами з: 12.11.09
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:18
Alex2006 написав:
Кабанчики, давайте активнее! Сделайте хотя бы 27, надо слиться
Дефолт близко, Приват возвращают Коломойскому, МВФ денег не даст, что там еще? Активнее, активнее!
Не розводьте паніки! Тут і без вас є кому...
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
-
KIM30
-
-
- Повідомлень: 5453
- З нами з: 12.11.09
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:30
Alex2006 написав:
Кабанчики, давайте активнее! Сделайте хотя бы 27, надо слиться
Дефолт близко, Приват возвращают Коломойскому, МВФ денег не даст, что там еще? Активнее, активнее!
Минулого тижня було, не встигли..?
-
twin
-
-
- Повідомлень: 2934
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:31
CasinoAA90 написав:
Затарился вчера на все по 26,55. Не стал ждать очередное дно. Получился средний 26,82.
Ждем зимы)
Нашо, ключові дні сьогодні-завтра.
-
twin
-
-
- Повідомлень: 2934
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15012
|1772612
|
|
|6639
|1430204
|
|
|159
|274446
|
|