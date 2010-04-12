26.40-26.45/26.57-26.60
П.С.
жарко
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:33
26.40-26.45/26.57-26.60
П.С.
жарко
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:44
а что если смысл в другом,
управляющий фонда будет получать ежемесячно хорошую премию,
а когда наступит кратный девал убытки понесут инвесторы
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:45
odessit2007
судя по данным sinoptik.ua бьём рекорды по градусам за последние 130 лет...
а шо делать?
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:46
Анализа ликвидности еще нет. Мое предположение что нбу вчера купил 50 , у кого какие мысли ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:50
Может и рано, но это лучше, чем потом бегать как ужаренный по обменкам и искать доллар.
Пока все на расслабоне и в отпусках, то лучше так.
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:51
Рисование началось с наличного рынка, фейковых заявок на продажу валюты. Народ нищий, так легче. Значит, еще не хапнули кучу бабок по евробондам напоследок.
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... топчемось на місці...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:12
какая же короткая память у народа. Рекорд был побит в 2010 году. Особенно на востоке и на юге Украины. Помнете гречка тогда с 3 грн/кг поднялась до 14 грн?!!!!
Если такая жара и дальше пойдет на несколько месяцев, то наступит капут аграрной сверхдержаве. Останется только один ай-ти сектор.
И если это произойдет, каков будет курс к осени и зиме?
Востаннє редагувалось dima_beleb в Сер 12 чер, 2019 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:14
Всім доброго спекотного дня та міцного здоров'ячка!!!
А чи буде сьогодні спекотно на валютному ринку? Давайте розбиратися....
У середу на валютному ринку не буде нудно нікому: ні клієнтам, ні дилерам банків, ні НБУ.
Валютні гойдалки вчорашнього дня продовжаться, але загальний тренд по курсу знову зміниться. Якщо вчора спекулянти та великі клієнти зіграли в масштабну гру «на підвищення», то сьогодні — можливий серйозний відкат курсу.
Основна причина — непогані результати аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП. Чиновники продали облігацій майже на 6,6 млрд гривень і головне, що це в основному — гривневі папери (на 6,47 млрд).
За нашими даними великими покупцями були нерезиденти і сьогодні їм необхідно продавати валюту, щоб розрахуватися за них з Міністерством фінансів. Правда, вони вже це робили попередньо у понеділок-вівторок, але й сьогодні їм також доведеться активно продаватися. Так що у гривні з'являється шанс відіграти хоча б частково свої вчорашні втрати.
Таким курсовим ралі шалено раді спекулянти, які вже порядком «застоялися» в період відносної стабільності курсу.
Ми прогнозуємо на середу істотні коливання котирувань в межах широкого коридору 26,20-26,50 гривень за долар з обсягами операцій до 400-440 мільйонів доларів при здійсненні до 490- 560 угод.
При появі ситуативного надлишку долара (в основному за рахунок продажів нерезидентів) НБУ вийде на торги з його викупом в «анонімному» форматі через Matching.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,15- 26,40 і продаж 26,45-26,70 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,35-26,455 гривень та продаж 26,49-26,60 гривень.
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