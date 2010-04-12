RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1316131713181319>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:33

26.40-26.45/26.57-26.60

П.С.
жарко 8)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11353
З нами з: 19.05.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:44

  antey1969 написав:
  asti написав:Появились результаты. Шестилетки рулят! Ну не верят люди в дефолт хоть убей! Уже и сроки увеличили и ставку снизили - 15,84%, а они лезут и лезут як сліпаки!!!

Инвесторы не верят в двукратный девал гривны в течении следующих 5-ти лет.
Учитывая нарастающие объемы заимствований через гривневые ОВГЗ и процентную ставку - весьма рискуют


а что если смысл в другом,
управляющий фонда будет получать ежемесячно хорошую премию,
а когда наступит кратный девал убытки понесут инвесторы
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:45

odessit2007
судя по данным sinoptik.ua бьём рекорды по градусам за последние 130 лет...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5917
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3948 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:46

Анализа ликвидности еще нет. Мое предположение что нбу вчера купил 50 , у кого какие мысли ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33600
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3300 раз.
Подякували: 6594 раз.
 
Профіль
19
2
2
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:50

  twin написав:
  CasinoAA90 написав:Затарился вчера на все по 26,55. Не стал ждать очередное дно. Получился средний 26,82.
Ждем зимы)

Нашо, ключові дні сьогодні-завтра.


Может и рано, но это лучше, чем потом бегать как ужаренный по обменкам и искать доллар.
Пока все на расслабоне и в отпусках, то лучше так.
CasinoAA90
 
Повідомлень: 7
З нами з: 10.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:51

Рисование началось с наличного рынка, фейковых заявок на продажу валюты. Народ нищий, так легче. Значит, еще не хапнули кучу бабок по евробондам напоследок.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20582
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:09

Кор счета 60,9 млрд ( +0,4 млрд )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33600
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3300 раз.
Подякували: 6594 раз.
 
Профіль
19
2
2
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... топчемось на місці...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6467
З нами з: 19.10.15
Подякував: 440 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:12

  чик написав:odessit2007
судя по данным sinoptik.ua бьём рекорды по градусам за последние 130 лет...

какая же короткая память у народа. Рекорд был побит в 2010 году. Особенно на востоке и на юге Украины. Помнете гречка тогда с 3 грн/кг поднялась до 14 грн?!!!!

Если такая жара и дальше пойдет на несколько месяцев, то наступит капут аграрной сверхдержаве. Останется только один ай-ти сектор. :cry:

И если это произойдет, каков будет курс к осени и зиме?
Востаннє редагувалось dima_beleb в Сер 12 чер, 2019 10:15, всього редагувалось 1 раз.
dima_beleb
 
Повідомлень: 206
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:14

Всім доброго спекотного дня та міцного здоров'ячка!!!
А чи буде сьогодні спекотно на валютному ринку? Давайте розбиратися....

У середу на валютному ринку не буде нудно нікому: ні клієнтам, ні дилерам банків, ні НБУ.

Валютні гойдалки вчорашнього дня продовжаться, але загальний тренд по курсу знову зміниться. Якщо вчора спекулянти та великі клієнти зіграли в масштабну гру «на підвищення», то сьогодні — можливий серйозний відкат курсу.

Основна причина — непогані результати аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП. Чиновники продали облігацій майже на 6,6 млрд гривень і головне, що це в основному — гривневі папери (на 6,47 млрд).

За нашими даними великими покупцями були нерезиденти і сьогодні їм необхідно продавати валюту, щоб розрахуватися за них з Міністерством фінансів. Правда, вони вже це робили попередньо у понеділок-вівторок, але й сьогодні їм також доведеться активно продаватися. Так що у гривні з'являється шанс відіграти хоча б частково свої вчорашні втрати.

Таким курсовим ралі шалено раді спекулянти, які вже порядком «застоялися» в період відносної стабільності курсу.

Ми прогнозуємо на середу істотні коливання котирувань в межах широкого коридору 26,20-26,50 гривень за долар з обсягами операцій до 400-440 мільйонів доларів при здійсненні до 490- 560 угод.

При появі ситуативного надлишку долара (в основному за рахунок продажів нерезидентів) НБУ вийде на торги з його викупом в «анонімному» форматі через Matching.

Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,15- 26,40 і продаж 26,45-26,70 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,35-26,455 гривень та продаж 26,49-26,60 гривень.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 14.09.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1316131713181319>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1500, 1501, 1502
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15012 1772610
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 22:13
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6639 1430204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:10
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274446
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.