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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... Лев 35/45(50)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:33
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:36
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:24
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.06.2019
грн за 100 доларів США 2638.64
Курс вырос на 9 копеек.
Рост курса обусловлен вчерашним ростом котировок и противоречит сегодняшней динамике.
Открылись, в кои то веки, на уровне вчерашнего закрытия и очень рано, почти без раскачки, начали снижение, которое к 11 компенсировало вчерашнее хулиганство Рыжика.
НБУ вчера, пока не начался рост, выкупил дежурные 20 млн.
Коррсчета чуть подросли за счет операций казначейства и этой интервенции. Объем суточных сертификатов слегка увеличился.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
10.06.2019
Усього, млн дол. США 420.5
Как и в четверг, обороты впечатляющие. Впрочем, по объему интервенции этого стоило ожидать.
Имеем 2 порции серьезного предложения через день. Вчерашние обороты нас завтра вряд ли впечатлят, а о сегодняшних судить рано.
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:26
... а що там писало?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да, высадили вчера меня в числе нервных, а сегодня дальше снижаемся. Может продать пока ещё дают за сколько вчера взял ?
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:31
Мне кажется я понял кто так активно валюту тарит. Это Минфин.
Через неделю Минфину надо погасить долларовых ОВГЗ на 489 млн.дол. с учетом процентов Минфину надо пол. миллиарда долларов !!
Живите своим умом!
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:36
Нежели таможню начали прессовать ?
Проанализируем оперативные доходы бюджета от таможенных органов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . ( в скобках в %% по сравнению с данными прошлого года)
Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
-------
Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% )
Далее идет назначение Баканова.
За 3 дня июня +0,326 млрд ( 142%) ( далее нарастающим итогом )
За 5 дней июня +0,126 млрд ( 103% )
За 6 дней июня +0,06 млрд ( 101%)
За 7 дней июня +0,286 млрд ( 105% )
За 10 дней июня +0,737 млрд ( 112% )
За 11 дней июня +1,075 млрд ( +114,4%)
Живите своим умом!
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:47
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