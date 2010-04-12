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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1318131913201321>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:55

  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:За 11 дней июня +1,075 млрд ( +114,4%)

Сейчас бизнеса начнут закрsваться. Никто не сидит, значит, это просто дойка.


Бизнес который работает на контрабасе пусть закрывается...плакать не собираюсь
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:00

  zzzzzz написав:
  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:За 11 дней июня +1,075 млрд ( +114,4%)

Сейчас бизнеса начнут закрsваться. Никто не сидит, значит, это просто дойка.


Бизнес который работает на контрабасе пусть закрывается...плакать не собираюсь



Здравствуйте.
Всем Здоровья.!!!
Да нет уже никакого контрабаса ...
Есть наезд отдела тарифов с предложением добавить 5- 10 % ....настоятельный...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:04

  холява написав:
Здравствуйте.
Всем Здоровья.!!!
Да нет уже никакого контрабаса ...
Есть наезд отдела тарифов с предложением добавить 5- 10 % ....настоятельный...


Дело Галантерника который украл с таможенного склада 37 контейнеров вы забыли ?
Галантерник и его группировка такие объемы тягает, что вам и не снилось.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня один из крупных банков предложил продать долларовую валюту с премией в 59 копеек.

Кто нибудь понимает откуда такая щедрость ? ))
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:12

  zzzzzz написав:
  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:За 11 дней июня +1,075 млрд ( +114,4%)

Сейчас бизнеса начнут закрsваться. Никто не сидит, значит, это просто дойка.


Бизнес который работает на контрабасе пусть закрывается...плакать не собираюсь

вы хотите за тот же товар, но легальный, платить в разы больше?
определенный процент контрабаса все равно должен присутствовать на рынке. это стимулирует конкуренцию.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:16

dima_beleb

Если контрабандист не платит налоги, то почему я при покупке товара произведенного на территории Украины плачу НДС ?

Дима, понимаешь, есть разные вещи. Одно дело когда житель приграничного села из Польши привез 10 кг сыра,это одно, но когда Галантерник 37 контейнеров контрабаса привез,это уже другое. Рушиться само понятие государства.

Или когда на западной границе таможны пропускает по зеленому коридору бусы в которых по 500 кг янтаря
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:25

  zzzzzz написав:dima_beleb

Если контрабандист не платит налоги, то почему я при покупке товара произведенного на территории Украины плачу НДС ?

Дима, понимаешь, есть разные вещи. Одно дело когда житель приграничного села из польши привез 10 кг сыра,это одно, но когда Галантерник 37 контейнеров контрабаса привез,это уже другое. Рушиться само понятие государства.

я считаю, что при нынешнем недоразвитии производства в Украине, вообще нужно убрать НДС.
Для того, чтобы понятие "государство" не рушилось, нужно развивать собственное производство, а не быть зависимым от импорта. Тогда и не будет таких как Галантерник.
+ налоги снизить. + написать нацпроекты, как это сделано у агрессора.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:34

  dima_beleb написав:я считаю, что при нынешнем недоразвитии производства в Украине, вообще нужно убрать НДС.
Для того, чтобы понятие "государство" не рушилось, нужно развивать собственное производство, а не быть зависимым от импорта. Тогда и не будет таких как Галантерник.
+ налоги снизить. + написать нацпроекты, как это сделано у агрессора.


Зачем усложняете? "Взять все - и поделить" (С)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:36

zzzzzz
Ага. Начали.
Только начали, как обычно с указания: Повысить поступления в бюджет.
И, как обычно, повышают их не с помощью борьбы с черным и серым импортом, а с повышения таможенной стоимости для нормальных импортеров.
leontiev_oleksii
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:54

  zzzzzz написав:Если контрабандист не платит налоги, то почему я при покупке товара произведенного на территории Украины плачу НДС ?


Ганьба! :)
цена по любому дешевле для Вас. Бизнес который контрабанду возит ориентируется на прибыль 5-15% из каждого товара (есть простой продаж). НДС 20-33% (акцизы и все такие прочее). Если Вы под предлогом расстрела перекроете, то цена будет + 20-33.

Есть ребята конкуренты по этому делу :) чтобы была рентабельность Вашего бизнеса, то надо чтобы уменьшить цену. И иногда цена конкурирует из складами в США, чем меньше можно договорится там, тем дешевле продать тут и на каждый товар +10% выиграшный билет :). А про НДС вообще даже никто и не думает :)

+ цена в США стоит 22$, у нас иногда 35$-50$. Подсчитайте разницы зарплат в США и у нас.
А можно прямо в США сторговаться и баржу полный корабль привести по 10-15$. Все для Вас :mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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