Додано: Сер 12 чер, 2019 12:54

zzzzzz написав: Если контрабандист не платит налоги, то почему я при покупке товара произведенного на территории Украины плачу НДС ?

Если контрабандист не платит налоги, то почему я при покупке товара произведенного на территории Украины плачу НДС ?

Подсчитайте разницы зарплат в США и у нас

Ганьба!цена по любому дешевле для Вас. Бизнес который контрабанду возит ориентируется на прибыль 5-15% из каждого товара (есть простой продаж). НДС 20-33% (акцизы и все такие прочее). Если Вы под предлогом расстрела перекроете, то цена будет + 20-33.Есть ребята конкуренты по этому делучтобы была рентабельность Вашего бизнеса, то надо чтобы уменьшить цену. И иногда цена конкурирует из складами в США, чем меньше можно договорится там, тем дешевле продать тут и на каждый товар +10% выиграшный билет. А про НДС вообще даже никто и не думает+ цена в США стоит 22$,и баржу полный корабль привести по 10-15$. Все для Вас