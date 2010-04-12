Бизнес который работает на контрабасе пусть закрывается...плакать не собираюсь
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:55
Бизнес который работает на контрабасе пусть закрывается...плакать не собираюсь
Живите своим умом!
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:00
Здравствуйте.
Всем Здоровья.!!!
Да нет уже никакого контрабаса ...
Есть наезд отдела тарифов с предложением добавить 5- 10 % ....настоятельный...
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:04
Дело Галантерника который украл с таможенного склада 37 контейнеров вы забыли ?
Галантерник и его группировка такие объемы тягает, что вам и не снилось.
Живите своим умом!
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сегодня один из крупных банков предложил продать долларовую валюту с премией в 59 копеек.
Кто нибудь понимает откуда такая щедрость ? ))
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:12
вы хотите за тот же товар, но легальный, платить в разы больше?
определенный процент контрабаса все равно должен присутствовать на рынке. это стимулирует конкуренцию.
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:16
dima_beleb
Если контрабандист не платит налоги, то почему я при покупке товара произведенного на территории Украины плачу НДС ?
Дима, понимаешь, есть разные вещи. Одно дело когда житель приграничного села из Польши привез 10 кг сыра,это одно, но когда Галантерник 37 контейнеров контрабаса привез,это уже другое. Рушиться само понятие государства.
Или когда на западной границе таможны пропускает по зеленому коридору бусы в которых по 500 кг янтаря
Живите своим умом!
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:25
я считаю, что при нынешнем недоразвитии производства в Украине, вообще нужно убрать НДС.
Для того, чтобы понятие "государство" не рушилось, нужно развивать собственное производство, а не быть зависимым от импорта. Тогда и не будет таких как Галантерник.
+ налоги снизить. + написать нацпроекты, как это сделано у агрессора.
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:34
Зачем усложняете? "Взять все - и поделить" (С)
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:36
zzzzzz
Ага. Начали.
Только начали, как обычно с указания: Повысить поступления в бюджет.
И, как обычно, повышают их не с помощью борьбы с черным и серым импортом, а с повышения таможенной стоимости для нормальных импортеров.
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:54
Ганьба!
цена по любому дешевле для Вас. Бизнес который контрабанду возит ориентируется на прибыль 5-15% из каждого товара (есть простой продаж). НДС 20-33% (акцизы и все такие прочее). Если Вы под предлогом расстрела перекроете, то цена будет + 20-33.
Есть ребята конкуренты по этому делу чтобы была рентабельность Вашего бизнеса, то надо чтобы уменьшить цену. И иногда цена конкурирует из складами в США, чем меньше можно договорится там, тем дешевле продать тут и на каждый товар +10% выиграшный билет . А про НДС вообще даже никто и не думает
+ цена в США стоит 22$, у нас иногда 35$-50$. Подсчитайте разницы зарплат в США и у нас.
А можно прямо в США сторговаться и баржу полный корабль привести по 10-15$. Все для Вас
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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