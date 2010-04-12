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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1319132013211322>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Далее идет назначение Баканова.

Шухер на таможне был объявлен до назначения Баканова:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4676652#p4676652
Да и вряд ли СБУ способно столь оперативно повлиять на результаты другого ведомства. Там процессы небыстрые, а новому человеку еще предстоит в них вникнуть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:22

Коллеги, помогите разобраться. Купил вчера гривневые купонные двухлетки с погашением 11.08.21, купон выплачивается 14.08.19, 12.02.20 и так далее. Покупал у первичного дилера (Пивденный). Вопрос: почему цена не 1000 (номинал) а 1017 с копейками? Кто-нибудь может объяснить?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:31

  greenozon написав:
  Petro2004 написав:
  asti написав:488k це 15% моїх коштів.
В принципі можна й ризикнути///


Підскажіть, скільки коштувало зайти (розміщення, щомісячне обслуговування) та вийти в ОВГЗ?


в цій гілці є відповіді на ваші запитання (може вже бачили, але гадаю і іншим буде цікаво)

Рынок ОВГЗ


Сума комісій за операції з ОВДП

По ОВДП в 1 млн.грн. під 18% річних, дохід за рік - 180 тис. - 2,5-5 тис. (брокер) = 175 тис.грн.
По депозиту в 1 млн.грн. під 18% річних, дохід за рік - 180 тис. -35 тис.(19,5%) = 145 тис.грн.
Різниця дохідностей - 30 тис.грн./рік (2,5 тис.грн./міс)
Чи варта ціна питання, враховуючи (?): збирання бумажок на доказ походження капіталу, подання податкової декларації, використання П24 з найвищими % за комісію.
Ризики (?): дефолт в країні, банкрутство банка-тримача держоблігацій, визнання облігацій дійсними ФГВФО чи іншим органом.
Востаннє редагувалось Petro2004 в Сер 12 чер, 2019 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... а не скажете, скільки то градусів вище нуля? :mrgreen:
- бо на валютній шкалі у Лева цифри скачуть якось так 38/48
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:15

  asti написав:Коллеги, помогите разобраться. Купил вчера гривневые купонные двухлетки с погашением 11.08.21, купон выплачивается 14.08.19, 12.02.20 и так далее. Покупал у первичного дилера (Пивденный). Вопрос: почему цена не 1000 (номинал) а 1017 с копейками? Кто-нибудь может объяснить?


Потому что в цену включен накопленный купонный доход.
Там надо все считать, но я думаю что все честно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:22

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Далее идет назначение Баканова.

Шухер на таможне был объявлен до назначения Баканова:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4676652#p4676652
Да и вряд ли СБУ способно столь оперативно повлиять на результаты другого ведомства. Там процессы небыстрые, а новому человеку еще предстоит в них вникнуть.


Все схемы таможни крышует СБУ, там в каждом регионе есть отдел "К" , от слова контрабанда.
----------

Евгений Плинский
Вчера Владимир Зеленский, за причастность к контрабандным схемам, уволил шесть глав областных СБУ.
Но при этом в тех же областях, на местах, остаются главные кураторы этих схем.

https://www.youtube.com/watch?v=V6leMo1 ... e=youtu.be

В Закарпатской области контрабанду от СБУ курирует Константин Зоз, начальник "К" которого по слухам курирует Василий Писный.

В Львовской области от СБУ курирует контрабанду Денис Лутий, начальник отдела по борьбе с контрабандой в ГУ "К" Львовской области. После начала чисток Зеленским Лутий начал прятать свой элитный автопарк, забросил стройку усадьбы и решил пересидеть бурю перестановок.

На Волыни контрабанду курирует от СБУ Игорь Олексюк. Именно курировал схему "евроблях" на таможенном посту "Доманово". Помогает ему в этом его кум экс-СБУшник Александр Громик.

Володимир Зеленський Ivan Bakanov Вашему вниманию
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:25

  zzzzzz написав:
  asti написав:Коллеги, помогите разобраться. Купил вчера гривневые купонные двухлетки с погашением 11.08.21, купон выплачивается 14.08.19, 12.02.20 и так далее. Покупал у первичного дилера (Пивденный). Вопрос: почему цена не 1000 (номинал) а 1017 с копейками? Кто-нибудь может объяснить?
Потому что в цену включен накопленный купонный доход.
Там надо все считать, но я думаю что все честно.
Мне брокер так и ответил. Я думал, раз купонные, значит как депозит - положил сумму и стрижешь 'купоны' - Ан нет! А Минфин нигде не публикуется цену ОВгЗ в конкретном размещении?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  чик написав:sinoptik.ua
извиняюсь а где там календарь погоды за несколько прошедших лет ? я как-то искал но не нашел :(
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Petro2004 написав:[quote=

По ОВДП в 1 млн.грн. під 18% річних, дохід за рік - 180 тис. - 2,5-5 тис. (брокер) = 175 тис.грн.
По депозиту в 1 млн.грн. під 18% річних, дохід за рік - 180 тис. -35 тис.(19,5%) = 145 тис.грн.
Різниця дохідностей - 30 тис.грн./рік (2,5 тис.грн./міс)
Чи варта ціна питання, враховуючи (?): збирання бумажок на доказ походження капіталу, подання податкової декларації, використання П24 з найвищими % за комісію.
Ризики (?): дефолт в країні, банкрутство банка-тримача держоблігацій, визнання облігацій дійсними ФГВФО чи іншим органом.

==========
+1
...от чітко пояснили! - а то посилають один другого "туди-не знаю куди" :mrgreen:

- ще б так хтось періодично конкретних пару дат давав на кожен місяць по погашеню ОВГЗ, а не кидав якісь посилання кудись, чи купу зайвих цифр - ціни б такому форумчанину НЕ було б!!!

п. с.
... а то форумчанин Совсіма намагається щось таке зробити, але...... але КУПУ ЗАЙВИХ цифр дає!
... без образ :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:37

АСТИ

Публикует. Берешь общий обьем ращмещения за вчера по своей бумаге и делишь на кол-во проданых бумаг. Сейчас я посчитаю среднюю

1386294105000/136223700 = 1017,66
Вот такая средняя цена.

Тебе за сколько точно продали ?
Живите своим умом!
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