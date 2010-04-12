Коллеги, помогите разобраться. Купил вчера гривневые купонные двухлетки с погашением 11.08.21, купон выплачивается 14.08.19, 12.02.20 и так далее. Покупал у первичного дилера (Пивденный). Вопрос: почему цена не 1000 (номинал) а 1017 с копейками? Кто-нибудь может объяснить?
По ОВДП в 1 млн.грн. під 18% річних, дохід за рік - 180 тис. - 2,5-5 тис. (брокер) = 175 тис.грн. По депозиту в 1 млн.грн. під 18% річних, дохід за рік - 180 тис. -35 тис.(19,5%) = 145 тис.грн. Різниця дохідностей - 30 тис.грн./рік (2,5 тис.грн./міс) Чи варта ціна питання, враховуючи (?): збирання бумажок на доказ походження капіталу, подання податкової декларації, використання П24 з найвищими % за комісію. Ризики (?): дефолт в країні, банкрутство банка-тримача держоблігацій, визнання облігацій дійсними ФГВФО чи іншим органом.
Востаннє редагувалось Petro2004 в Сер 12 чер, 2019 13:38, всього редагувалось 1 раз.
asti написав:Коллеги, помогите разобраться. Купил вчера гривневые купонные двухлетки с погашением 11.08.21, купон выплачивается 14.08.19, 12.02.20 и так далее. Покупал у первичного дилера (Пивденный). Вопрос: почему цена не 1000 (номинал) а 1017 с копейками? Кто-нибудь может объяснить?
Потому что в цену включен накопленный купонный доход. Там надо все считать, но я думаю что все честно.
В Закарпатской области контрабанду от СБУ курирует Константин Зоз, начальник "К" которого по слухам курирует Василий Писный.
В Львовской области от СБУ курирует контрабанду Денис Лутий, начальник отдела по борьбе с контрабандой в ГУ "К" Львовской области. После начала чисток Зеленским Лутий начал прятать свой элитный автопарк, забросил стройку усадьбы и решил пересидеть бурю перестановок.
На Волыни контрабанду курирует от СБУ Игорь Олексюк. Именно курировал схему "евроблях" на таможенном посту "Доманово". Помогает ему в этом его кум экс-СБУшник Александр Громик.
asti написав:Коллеги, помогите разобраться. Купил вчера гривневые купонные двухлетки с погашением 11.08.21, купон выплачивается 14.08.19, 12.02.20 и так далее. Покупал у первичного дилера (Пивденный). Вопрос: почему цена не 1000 (номинал) а 1017 с копейками? Кто-нибудь может объяснить?
Потому что в цену включен накопленный купонный доход. Там надо все считать, но я думаю что все честно.
Мне брокер так и ответил. Я думал, раз купонные, значит как депозит - положил сумму и стрижешь 'купоны' - Ан нет! А Минфин нигде не публикуется цену ОВгЗ в конкретном размещении?
извиняюсь а где там календарь погоды за несколько прошедших лет ? я как-то искал но не нашел
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
По ОВДП в 1 млн.грн. під 18% річних, дохід за рік - 180 тис. - 2,5-5 тис. (брокер) = 175 тис.грн. По депозиту в 1 млн.грн. під 18% річних, дохід за рік - 180 тис. -35 тис.(19,5%) = 145 тис.грн. Різниця дохідностей - 30 тис.грн./рік (2,5 тис.грн./міс) Чи варта ціна питання, враховуючи (?): збирання бумажок на доказ походження капіталу, подання податкової декларації, використання П24 з найвищими % за комісію. Ризики (?): дефолт в країні, банкрутство банка-тримача держоблігацій, визнання облігацій дійсними ФГВФО чи іншим органом.
========== +1 ...от чітко пояснили! - а то посилають один другого "туди-не знаю куди"
- ще б так хтось періодично конкретних пару дат давав на кожен місяць по погашеню ОВГЗ, а не кидав якісь посилання кудись, чи купу зайвих цифр - ціни б такому форумчанину НЕ було б!!!
п. с. ... а то форумчанин Совсіма намагається щось таке зробити, але...... але КУПУ ЗАЙВИХ цифр дає! ... без образ
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4