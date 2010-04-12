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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1320132113221323>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:50

  zzzzzz написав:Публикует. Берешь общий обьем ращмещения за вчера по своей бумаге и делишь на кол-во проданых бумаг. Сейчас я посчитаю среднюю 1386294105000/136223700 = 1017,66
Вот такая средняя цена.Тебе за сколько точно продали ?
Именно за такую.
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:59

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 11.06.2019 12.06.2019
починає діяти з: 12.06.2019 13.06.2019
100 дол. США 2629.8950 2640.1893
После полудня доллар прибавил еще 1.5 копейки. Результат торгов едва превысил таковой в понедельник, но не дотянул до результата пятницы.
Утреннее снижение после 12-30 сменилось ростом. На данный момент вернулись почти на уровень открытия. Похоже, не стоило и стартовать :)

Похоже, Рыжик опять готовится к прыжку. С нетерпением жду завтрашнего результата сегодняшних интервенций. Интересно, насколько Рыжик ручной?

Год к году 32 копейки, чуть более 1%
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:05

Сибарит, покупки НБУ мы видим, а вот покупки Минфина не видим. А Минфину надо через неделю пол ярда долларов.

Еще НАК усилинно газ заканчивает на 20% быстрее чем в прошлом году, правда спотовая цена упала, по этому тут не ясно.


Эх, знать бы что сейчас на счетах Минфина, можно конечно просчитать но это надо сводить баланс погашение/привлечение
Еще и евробонды надо считать а не только ОВГЗ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:23

  zzzzzz написав:Сибарит, покупки НБУ мы видим, а вот покупки Минфина не видим. А Минфину надо через неделю пол ярда долларов.

Еще НАК усилинно газ заканчивает на 20% быстрее чем в прошлом году, правда спотовая цена упала, по этому тут не ясно.

НАК закачивает в значительной мере уже украинский газ, который покупает на внутреннем рынке за гривну... и продает нам по известным ценам с большим плюсом. Это бизнес - ничего личного. Украинским газодобытчикам продать добытый газ на экспорт менее выгодно, причем значительно менее выгодно, чем продать его украинскому населению через государственный НАК. Ведь для этого и мутили с ценами и тарифами.

Кстати, именно так же и с электроэнергией, добываемой солнечными батареями и оплачиваемой ее поставщикам по зеленому (т.е. очень дурному завышенному тарифу). Зеленый тариф исчерпал себя полностью. Это бремя дурных платежей уже легло на плечи каждого из нас. Ведь именно поэтому электроэнергия постоянно дорожает.

Вывод: нужно открыть рынок газа и электроэнергии для всех, убрать закупочные завышенные государственные цены (явно имеющие огромные коррупционные составляющие) и поручить регулирование цен рынку и антимонопольному комитету. В результате сформируются более низкие чем сейчас рыночные цены на газ и электроэнергию, а олигархи недополучат суперприбылей за счет народа. Вполне приемлемо и демократично, а главное соответствует здоровому рыночному пути развития Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:29

Буратино, не пишите глупости.
НАК покупает газ у Укргазовыдобувпння и за рубежом.
Суточный баланс газа надо смотреть что бы не писать такую глупость.

Или данные Укртрансгаза.
Украина нетто импортер газа 13 млрд кубов в год.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:42

  zzzzzz написав:Буратино, не пишите глупости.
НАК покупает газ у Укргазовыдобувпння и за рубежом.
Суточный баланс газа надо смотреть что бы не писать такую глупость.
Извините, не по теме.
С какой ноги вы сегодня встали?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:51

  greenback1996 написав:
  дэн написав:Не знаю как в других городах, Энергодар , продажа с утра минимум 26,44, дол. в кассах нет, 26,55 нет, сейчас 26.72 в кассах две три сотки.

приват сегодня наливал по 26.5.....В кассах естессно $ нет, а на депозит - хоть
150 000грн/день). Можно было воспользоваться моментом.....Конечно не 26.3 как в "белочке", но и не 26.6-26.65 как в обменках (в послеобеднее время)...P.S. не у каждого есть возможность в 11 утра побежать и поменять в белочке грн на уе, а после работы всё что можно было - взлетело до небес, поэтому вариант с приватом на мой взгляд приемлимый:-) Кстати, курс 26.5 был до закрытия отделений. Думаю, кто хотел - успел....На послеобеднее время приват выставил самую низкую продажу по $ из всех банков. Каждому своё :)

А что если купить онлайн и потом заказать валюту на следующий день и снять со счета? Приват так работает?
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:54

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Далее идет назначение Баканова.

Шухер на таможне был объявлен до назначения Баканова:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4676652#p4676652
Да и вряд ли СБУ способно столь оперативно повлиять на результаты другого ведомства. Там процессы небыстрые, а новому человеку еще предстоит в них вникнуть.


Все схемы таможни крышует СБУ, там в каждом регионе есть отдел "К" , от слова контрабанда.
----------

Евгений Плинский
Вчера Владимир Зеленский, за причастность к контрабандным схемам, уволил шесть глав областных СБУ.
Но при этом в тех же областях, на местах, остаются главные кураторы этих схем.

https://www.youtube.com/watch?v=V6leMo1 ... e=youtu.be

В Закарпатской области контрабанду от СБУ курирует Константин Зоз, начальник "К" которого по слухам курирует Василий Писный.

В Львовской области от СБУ курирует контрабанду Денис Лутий, начальник отдела по борьбе с контрабандой в ГУ "К" Львовской области. После начала чисток Зеленским Лутий начал прятать свой элитный автопарк, забросил стройку усадьбы и решил пересидеть бурю перестановок.

На Волыни контрабанду курирует от СБУ Игорь Олексюк. Именно курировал схему "евроблях" на таможенном посту "Доманово". Помогает ему в этом его кум экс-СБУшник Александр Громик.

Володимир Зеленський Ivan Bakanov Вашему вниманию

Увольнения "за причастность к схемам", это, извините, курам на смех. Пересидят немного и восстановятся в судебном порядке.
Да и вообще, бороться с коррупцией заменой "плохих парней" на "хороших" - инфантилизм чистой воды. Система не может строиться на личных качествах чиновников.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:12

  zzzzzz написав:
  холява написав:
Здравствуйте.
Всем Здоровья.!!!
Да нет уже никакого контрабаса ...
Есть наезд отдела тарифов с предложением добавить 5- 10 % ....настоятельный...


Дело Галантерника который украл с таможенного склада 37 контейнеров вы забыли ?
Галантерник и его группировка такие объемы тягает, что вам и не снилось.



...Вы путаете бизнес с организованной преступностью .
Необходимо разделить , честно работающих (или не имеющих возможности обмануть )и сговор с таможней на государственном уровне. )))
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:16

  холява написав:
  zzzzzz написав:
  холява написав:
Здравствуйте.
Всем Здоровья.!!!
Да нет уже никакого контрабаса ...
Есть наезд отдела тарифов с предложением добавить 5- 10 % ....настоятельный...


Дело Галантерника который украл с таможенного склада 37 контейнеров вы забыли ?
Галантерник и его группировка такие объемы тягает, что вам и не снилось.



...Вы путаете бизнес с организованной преступностью .
Необходимо разделить , честно работающих (или не имеющих возможности обмануть )и сговор с таможней на государственном уровне. )))


Я вам привел пример мамштабов контрабанды.
Если даже таможня будет честный бизнесс заставлять на 10% платить больше это в месяц увеличит поступления ну на 0,5 млрд, не более. Меня интересует рост поступлений на 2-3-4 млрд в месяц.
Живите своим умом!
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