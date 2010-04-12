Додано: Сер 12 чер, 2019 15:23

zzzzzz написав: Сибарит, покупки НБУ мы видим, а вот покупки Минфина не видим. А Минфину надо через неделю пол ярда долларов.



Еще НАК усилинно газ заканчивает на 20% быстрее чем в прошлом году, правда спотовая цена упала, по этому тут не ясно. Сибарит, покупки НБУ мы видим, а вот покупки Минфина не видим. А Минфину надо через неделю пол ярда долларов.Еще НАК усилинно газ заканчивает на 20% быстрее чем в прошлом году, правда спотовая цена упала, по этому тут не ясно.

НАК закачивает в значительной мере уже украинский газ, который покупает на внутреннем рынке за гривну... и продает нам по известным ценам с большим плюсом. Это бизнес - ничего личного. Украинским газодобытчикам продать добытый газ на экспорт менее выгодно, причем значительно менее выгодно, чем продать его украинскому населению через государственный НАК. Ведь для этого и мутили с ценами и тарифами.Кстати, именно так же и с электроэнергией, добываемой солнечными батареями и оплачиваемой ее поставщикам по зеленому (т.е. очень дурному завышенному тарифу). Зеленый тариф исчерпал себя полностью. Это бремя дурных платежей уже легло на плечи каждого из нас. Ведь именно поэтому электроэнергия постоянно дорожает.Вывод: нужно открыть рынок газа и электроэнергии для всех, убрать закупочные завышенные государственные цены (явно имеющие огромные коррупционные составляющие) и поручить регулирование цен рынку и антимонопольному комитету. В результате сформируются более низкие чем сейчас рыночные цены на газ и электроэнергию, а олигархи недополучат суперприбылей за счет народа. Вполне приемлемо и демократично, а главное соответствует здоровому рыночному пути развития Украины.