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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 чер, 2019 16:18
zzzzzz написав:
Еще НАК усилинно газ заканчивает на 20% быстрее чем в прошлом году, правда спотовая цена упала, по этому тут не ясно.
цена газа на європейских хабах на 30.05.19 - 6286 грн., на 11.06.19 - 5805 грн., а в феврале было около 9200 грн. Т.е. при неизменном количестве долларов объем закупок может быть разный, при этом влияние на валютный рынок слабое или не оказывается вовсе.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 16:21
zzzzzz
...Брат , если еще увеличение на 10 %, мы ИЗДОХНЕМ .
Простите за фамильярность.
В Запорожье Зирка -26. 58 продажа
Фортечная 26,55 (ОКНА )
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