RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1320132113221323

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Еще НАК усилинно газ заканчивает на 20% быстрее чем в прошлом году, правда спотовая цена упала, по этому тут не ясно.

цена газа на європейских хабах на 30.05.19 - 6286 грн., на 11.06.19 - 5805 грн., а в феврале было около 9200 грн. Т.е. при неизменном количестве долларов объем закупок может быть разный, при этом влияние на валютный рынок слабое или не оказывается вовсе.
edgar_po
 
Повідомлень: 308
З нами з: 09.04.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:21

zzzzzz


...Брат , если еще увеличение на 10 %, мы ИЗДОХНЕМ .
Простите за фамильярность.

В Запорожье Зирка -26. 58 продажа
Фортечная 26,55 (ОКНА )
холява
2
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1877 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:...Брат , если еще увеличение на 10 %, мы ИЗДОХНЕМ .

На накопленому жирку...виживем.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29042
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:41

  Квесторе_поверніться написав:
  холява написав:...Брат , если еще увеличение на 10 %, мы ИЗДОХНЕМ .

На накопленому жирку...виживем.



Ну , МЫ выживем , а как же те , кто у нас покупает ?

Как же бизнес ?
..Ой как же тяжко , новые (модные ) начали с увеличения нагрузки .
....ошибки , ошибки , ошибки
Так мы и не научились " голосовать головой", все импульсивное.
холява
2
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1877 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:47

  холява написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  холява написав:...Брат , если еще увеличение на 10 %, мы ИЗДОХНЕМ .

На накопленому жирку...виживем.



Ну , МЫ выживем , а как же те , кто у нас покупает ?

Как же бизнес ?
..Ой как же тяжко , новые (модные ) начали с увеличения нагрузки .
....ошибки , ошибки , ошибки
Так мы и не научились " голосовать головой", все импульсивное.

А может это саботаж старых?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8570
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6087 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:49

Вкладчик1234

Я так не думаю.
Последние года три , все было очень лояльно и без придирок.
холява
2
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1877 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ракетное топливо подвезли:
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ka-3883645
UA
 
Повідомлень: 4184
З нами з: 19.07.08
Подякував: 433 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://minfin.com.ua/2019/06/12/38066921/ скоро злобного старика будут посылать везде, ракетное топливо тут уже не работает, на курс это не влияет. страшилки аля военное положение проходили.
sivakov2020
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:38

В середу валютний ринок лихоманило, а у спекулянтів знову була можливість істотно заробити. Валютні ралі продовжилися.

З самого початку сесії на міжбанк вийшли нерезиденти. Вони поспішали, тому що їм треба було розрахуватися сьогодні з Міністерством фінансів за куплені вчора на аукціоні гривневі ОВДП. Сума продажу таких облігацій 11 червня була значною (майже 6,5 млрд ) і дефіцит гривні відчувався з самого ранку.

Навіть те, що сьогодні поверталася і велика сума раніше проданих паперів (понад 5 млрд гривень) — не могло з ранку повністю перекрити потребу в ресурсах.

Основна інтрига для учасників фондового, ресурсного та валютного ринку була в тому, яку частину власники облігацій минулих випусків пустять на нові покупки, а яку — витратять на валюту для репатріації своїх попередніх вкладень.

Оскільки проплатитися покупці нових паперів повинні були з ранку — пропозиція валюти істотно перевищувала попит в перші дві години сесії і долар почав просідати. Стартувавши з позначки 26,46 / 26,50 вже на 11 годину курс впав до 26,36 / 26,40 гривень, а з 12 години і вже до самого обіду — до 26,36 / 26,38.

Здавалося би все добре — гривня зміцнюється, пропозиція досить велика і день йде за сценарієм зміцнення позицій нацвалюти.

Але після обіду ситуація знову почала різко змінюватися.
На 14:00 попит зріс за рахунок виходу покупців, що запізнилися. Учасники ринку підозрюють, що у них з'явилася гривня від сьогодняшніх погашень ОВДП. Тиск на курс зріс і вже біля 15-ї години долар виріс до 26,43 / 26,47 гривень. Спекулянти скористалися черговими перекосами ринку і знову зіграли «на підвищення». Це їм вдалося. При нестачі валюти курс вже на 16 годину дійшов до ранкової позначки в 26,46 / 26,50 гривень за долар і на цьому рівні сесія завершилася.

НБУ не виходив в публічному форматі на міжбанк, але за спостереженнями деяких учасників міжбанку — викуповував валюту у нерезидентів в «тихому і анонімному» режимі.
Коли ж на ринку в другій половині дня попит перевищив пропозицію — регулятор вважав за краще валюту не продавати, що й повернуло курс долара в стан зростання.
Атмосфера на міжбанку залишилася досить знервованою та схильною до спекулятивних настроїв.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 14.09.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:43

  Ірина_ написав:Спекулянти скористалися черговими перекосами ринку і знову зіграли «на підвищення».
................
Коли ж на ринку в другій половині дня попит перевищив пропозицію — регулятор вважав за краще валюту не продавати, що й повернуло курс долара в стан зростання.

Теперь я знаю, кто эти загадочные спекулянты :lol:
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3947
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1328 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
5
4
5
  #<1 ... 1320132113221323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1500, 1501, 1502
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15012 1772889
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 22:13
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6639 1430264
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:10
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274459
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12464)
12.06.2019 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.