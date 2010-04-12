zzzzzz написав:Еще НАК усилинно газ заканчивает на 20% быстрее чем в прошлом году, правда спотовая цена упала, по этому тут не ясно.
цена газа на європейских хабах на 30.05.19 - 6286 грн., на 11.06.19 - 5805 грн., а в феврале было около 9200 грн. Т.е. при неизменном количестве долларов объем закупок может быть разный, при этом влияние на валютный рынок слабое или не оказывается вовсе.
холява написав:...Брат , если еще увеличение на 10 %, мы ИЗДОХНЕМ .
На накопленому жирку...виживем.
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В середу валютний ринок лихоманило, а у спекулянтів знову була можливість істотно заробити. Валютні ралі продовжилися.
З самого початку сесії на міжбанк вийшли нерезиденти. Вони поспішали, тому що їм треба було розрахуватися сьогодні з Міністерством фінансів за куплені вчора на аукціоні гривневі ОВДП. Сума продажу таких облігацій 11 червня була значною (майже 6,5 млрд ) і дефіцит гривні відчувався з самого ранку.
Навіть те, що сьогодні поверталася і велика сума раніше проданих паперів (понад 5 млрд гривень) — не могло з ранку повністю перекрити потребу в ресурсах.
Основна інтрига для учасників фондового, ресурсного та валютного ринку була в тому, яку частину власники облігацій минулих випусків пустять на нові покупки, а яку — витратять на валюту для репатріації своїх попередніх вкладень.
Оскільки проплатитися покупці нових паперів повинні були з ранку — пропозиція валюти істотно перевищувала попит в перші дві години сесії і долар почав просідати. Стартувавши з позначки 26,46 / 26,50 вже на 11 годину курс впав до 26,36 / 26,40 гривень, а з 12 години і вже до самого обіду — до 26,36 / 26,38.
Здавалося би все добре — гривня зміцнюється, пропозиція досить велика і день йде за сценарієм зміцнення позицій нацвалюти.
Але після обіду ситуація знову почала різко змінюватися. На 14:00 попит зріс за рахунок виходу покупців, що запізнилися. Учасники ринку підозрюють, що у них з'явилася гривня від сьогодняшніх погашень ОВДП. Тиск на курс зріс і вже біля 15-ї години долар виріс до 26,43 / 26,47 гривень. Спекулянти скористалися черговими перекосами ринку і знову зіграли «на підвищення». Це їм вдалося. При нестачі валюти курс вже на 16 годину дійшов до ранкової позначки в 26,46 / 26,50 гривень за долар і на цьому рівні сесія завершилася.
НБУ не виходив в публічному форматі на міжбанк, але за спостереженнями деяких учасників міжбанку — викуповував валюту у нерезидентів в «тихому і анонімному» режимі. Коли ж на ринку в другій половині дня попит перевищив пропозицію — регулятор вважав за краще валюту не продавати, що й повернуло курс долара в стан зростання. Атмосфера на міжбанку залишилася досить знервованою та схильною до спекулятивних настроїв.
Ірина_ написав:Спекулянти скористалися черговими перекосами ринку і знову зіграли «на підвищення». ................ Коли ж на ринку в другій половині дня попит перевищив пропозицію — регулятор вважав за краще валюту не продавати, що й повернуло курс долара в стан зростання.