НАК закачивает в значительной мере уже украинский газ, который покупает на внутреннем рынке за гривну... и продает нам по известным ценам с большим плюсом. Это бизнес - ничего личного. Украинским газодобытчикам продать добытый газ на экспорт менее выгодно, причем значительно менее выгодно, чем продать его украинскому населению через государственный НАК. Ведь для этого и мутили с ценами и тарифами.Кстати, именно так же и с электроэнергией, добываемой солнечными батареями и оплачиваемой ее поставщикам по зеленому (т.е. очень дурному завышенному тарифу). Зеленый тариф исчерпал себя полностью. Это бремя дурных платежей уже легло на плечи каждого из нас. Ведь именно поэтому электроэнергия постоянно дорожает.Вывод: нужно открыть рынок газа и электроэнергии для всех, убрать закупочные завышенные государственные цены (явно имеющие огромные коррупционные составляющие) и поручить регулирование цен рынку и антимонопольному комитету. В результате сформируются более низкие чем сейчас рыночные цены на газ и электроэнергию, а олигархи недополучат суперприбылей за счет народа. Вполне приемлемо и демократично, а главное соответствует здоровому рыночному пути развития Украины.

07 червня 2019 року, м. Київ – Філія «Оператор ГТС України» АТ «Укртрансгаз» інформує про результати роботи української газотранспортної системи. Відповідно до оперативної інформації Центрального диспетчерського департаменту, станом на 31 травня 2019 року:







ТРАНЗИТ



Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови з початку року становлять 37,6 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 2,7 млрд куб. м, або на 8%.



ПСГ

У січні-травні 2019 року до ПСГ було закачано 2,7 млрд куб. м газу, що більше на 27%, ніж протягом такого самого періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 5,1 млрд куб. м газу, що менше на 29%.



Станом на 31 травня 2019 року, в ПСГ України зберігається 11,4 млрд куб. м блакитного палива. Це більше на 19%, ніж рік тому.



ІМПОРТ



Уже протягом 1288 днів (четверту весну) Україна не імпортує газ для своїх потреб з Росії. За цей період обсяги газу надходили виключно з країн ЄС.

Всього за п’ять місяців 2019 року в Україну імпортовано 4,0 млрд куб. м блакитного палива, що більше на 19% від аналогічного минулорічного обсягу.



ВИДОБУТОК



Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України з початку року і станом на травень 2019 року у порівнянні з позначкою роком раніше зросло на 3,5% – до 8,8 млрд куб. м.



СПОЖИВАННЯ



Українським споживачам всіх категорій з початку року і станом на травень 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 13,6 млрд куб. м газу*, що на 12% менше аналогічного показника 2018 року. Загальне використання газу для виробничо-технологічних потреб (ВТВ) – збільшилося на 9% і нараховує 1,6 млдр куб. м** природного газу.



*Показник споживання газу Україною вказано без урахування обсягів газу для ВТВ.



** Показник загального використання газу для ВТВ включає обсяги технологічного газу для потреб Укртрансгаз, Укргазвидобування, Укрнафта, Чорноморнафтогаз, але без обсягів ВТВ операторів ГРМ, приватних видобувних підприємств та інших.



