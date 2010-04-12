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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1320132113221323

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:16

  zzzzzz написав:dima_beleb
Если контрабандист не платит налоги, то почему я при покупке товара произведенного на территории Украины плачу НДС ?
Дима, понимаешь, есть разные вещи. Одно дело когда житель приграничного села из Польши привез 10 кг сыра,это одно, но когда Галантерник 37 контейнеров контрабаса привез,это уже другое. Рушиться само понятие государства.
Или когда на западной границе таможны пропускает по зеленому коридору бусы в которых по 500 кг янтаря

В романе «Идиот» Достоевский пишет, что мир спасет красота (лучшие качества человека), а в «Бесах», что «некрасивость (худшие качества) убьет...»
Зображення 8)
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:28

холява

Подскажите, что делать в таких случаях.
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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:31

  zzzzzz написав:
  buratinyo написав: НАК закачивает в значительной мере уже украинский газ, который покупает на внутреннем рынке за гривну... и продает нам по известным ценам с большим плюсом. Это бизнес - ничего личного. Украинским газодобытчикам продать добытый газ на экспорт менее выгодно, причем значительно менее выгодно, чем продать его украинскому населению через государственный НАК. Ведь для этого и мутили с ценами и тарифами.

Кстати, именно так же и с электроэнергией, добываемой солнечными батареями и оплачиваемой ее поставщикам по зеленому (т.е. очень дурному завышенному тарифу). Зеленый тариф исчерпал себя полностью. Это бремя дурных платежей уже легло на плечи каждого из нас. Ведь именно поэтому электроэнергия постоянно дорожает.

Вывод: нужно открыть рынок газа и электроэнергии для всех, убрать закупочные завышенные государственные цены (явно имеющие огромные коррупционные составляющие) и поручить регулирование цен рынку и антимонопольному комитету. В результате сформируются более низкие чем сейчас рыночные цены на газ и электроэнергию, а олигархи недополучат суперприбылей за счет народа. Вполне приемлемо и демократично, а главное соответствует здоровому рыночному пути развития Украины.



Блин, люди, вы что головой ударились , еще и 3 лайка поставили за откровенный бред :roll: :roll:

Вот официальная информация
http://utg.ua/utg/media/news/2019/06/gt ... 19-05.html

ІМПОРТ

Уже протягом 1288 днів (четверту весну) Україна не імпортує газ для своїх потреб з Росії. За цей період обсяги газу надходили виключно з країн ЄС.
Всього за п’ять місяців 2019 року [b]в Україну імпортовано 4,0 млрд куб. м блакитного палива, що більше на 19% від аналогічного минулорічного обсягу.[/b]

ВИДОБУТОК

Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України з початку року і станом на травень 2019 року у порівнянні з позначкою роком раніше зросло на 3,5% – до 8,8 млрд куб. м.

Вам покажется странным, но приведенные данные лишь подтверждают мои слова, которые вызвали такое негодование, которое можно объяснить лишь высокой температурой, установившейся по Украине. Выделил ключевые моменты.

Украинского газа по статиститке уже 2/3 в украинской ГТС, что свидетельствует о существенном ослаблении влияния НАК на валютный рынок, так как украинский газ покупается за гривну, а не за валюту.

Сбавьте обороты, не доводите себя до сердечного приступа.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:38

buratinyo

Упрощаем задачу для тех кто в танке.

Импорт газа в Украину вырос или упал ?

А со своими болями о несправедливости действий НАКа идите на другие ветки. Здесь важен только рост и падения экспорта/импорта.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:55

  zzzzzz написав:buratinyo

Упрощаем задачу для тех кто в танке.

Импорт газа в Украину вырос или упал ?

А со своими болями о несправедливости действий НАКа идите на другие ветки. Здесь важен только рост и падения экспорта/импорта.

:mrgreen: еще посмотрим кто из нас в танке.

Падение цены на газ на хабах составило более, чем 20% с января 2019 года. Размеры валютных платежей при этом выросли или нет?

НАК в нынешнем виде это раковая опухоль для Украины. Если Вы будете ее не замечать, то долго не проживете. Ведь наступит момент, когда украинский экспорт в целом из-за этого станет невозможен по причине абсолютно неконкурентных цен на украинские товары на мировом рынке. Причина - необоснованный и не рыночный повсеместный рост затрат.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:11

  buratinyo написав:
  zzzzzz написав:buratinyo

Упрощаем задачу для тех кто в танке.

Импорт газа в Украину вырос или упал ?

А со своими болями о несправедливости действий НАКа идите на другие ветки. Здесь важен только рост и падения экспорта/импорта.

:mrgreen: еще посмотрим кто из нас в танке.

Падение цены на газ на хабах составило более, чем 20% с января 2019 года. Размеры валютных платежей при этом выросли или нет?

НАК в нынешнем виде это раковая опухоль для Украины. Если Вы будете ее не замечать, то долго не проживете. Ведь наступит момент, когда украинский экспорт в целом из-за этого станет невозможен по причине абсолютно неконкурентных цен на украинские товары на мировом рынке. Причина - необоснованный и не рыночный повсеместный рост затрат.

бла-бла-бла..
до того хто роки дотував населення коли хаб був космічним?
хто і на які гроші закачає газ влітку і продає взимку?
хто відбився від $100 000 000 000 дол позову газпрому
хто з нього збив $4 700 000 000 (2,1 газом і решту зарз збиває)
ітпд
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