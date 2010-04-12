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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1322132313241325>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:17

  zzzzzz написав:edgar_po Зображення

цена упала в 2 раза, но с тех и поступление с Европы выросло в 2 раза, сейчас 56-58 млн в сутки, против 20-28 в отопительный сезон, в итоге сумма в валютном эквиваленте не очень поменялся.
trohim134
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:20

Кор.счета 63,6 млрд ( +2,7 млрд )

НБУ вчера купил 20 млн.

Банки на 3 млрд сократили вложения в овернайты
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:27

Нерезы +4 млрд !!!

ОВГЗ свыше 2-х лет привлекают нерезов, но тут спрос на 5 летки просто очень высокий оказался, причем это первичное размещение !!
При этом еще и 3 из 11 заявок объемом 200 млн отклонил Минфин, т.к. хотели очень много ))))

Длинные разместили на 4,8 млрд.грн....предполагаю что нерезов там может быть много, не хочу показаться излишне оптимистичным, но думаю их там 3-4 млрд будет....



Я не ошибся в своем предположении. Появились оперативные данные по ОВГЗ.
За вчера нерезы увеличили свои вложения на 4 млрд и 10 млн. грн.
Общий портфель нерезов на утро составил 48,7 млрд.грн
Нерезы купили на 3,7 млрд гривневых ОВГЗ и на 300 млн.грн долларовых.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:41

Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:43

  Вкладчик1234 написав:Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет? :)


Доля нерезидентов всего 6%
С начала года объем ОВГЗ вырос на 2,8% что соответствует плану бюджета.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:50

  zzzzzz написав:
  Вкладчик1234 написав:Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет? :)


Доля нерезидентов всего 6%
С начала года объем ОВГЗ вырос на 2,8% что соответствует плану бюджета.

Так "резиденты" свои профиты считают (планируют) не в гривне
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Нерезы +4 млрд !!!

про клірстрім вже є опердані НБУ?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:57

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:Нерезы +4 млрд !!!

про клірстрім вже є опердані НБУ?

Таких данных не существует в природе
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:09

  Вкладчик1234 написав:Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет? :)

Однозначно пирамида, еще понимаю занимали бы под адекватные проценты, хоть триллионами как США. Рост ВВП Украины не соответствует этим процентам под которые берутся долги. Скорее всего идет все по Бениному плану - обьявят дефолт, не сейчас, а когда то в будущем.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:19

  Zebra написав:
  Вкладчик1234 написав:Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет? :)

Однозначно пирамида, еще понимаю занимали бы под адекватные проценты, хоть триллионами как США. Рост ВВП Украины не соответствует этим процентам под которые берутся долги. Скорее всего идет все по Бениному плану - обьявят дефолт, не сейчас, а когда то в будущем.

Як готуватись до дефолту вже зараз?
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