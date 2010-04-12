цена упала в 2 раза, но с тех и поступление с Европы выросло в 2 раза, сейчас 56-58 млн в сутки, против 20-28 в отопительный сезон, в итоге сумма в валютном эквиваленте не очень поменялся.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:17
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:20
Кор.счета 63,6 млрд ( +2,7 млрд )
НБУ вчера купил 20 млн.
Банки на 3 млрд сократили вложения в овернайты
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:27
Нерезы +4 млрд !!!
Я не ошибся в своем предположении. Появились оперативные данные по ОВГЗ.
За вчера нерезы увеличили свои вложения на 4 млрд и 10 млн. грн.
Общий портфель нерезов на утро составил 48,7 млрд.грн
Нерезы купили на 3,7 млрд гривневых ОВГЗ и на 300 млн.грн долларовых.
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:41
Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:43
Доля нерезидентов всего 6%
С начала года объем ОВГЗ вырос на 2,8% что соответствует плану бюджета.
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:50
Так "резиденты" свои профиты считают (планируют) не в гривне
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:57
Таких данных не существует в природе
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:09
Однозначно пирамида, еще понимаю занимали бы под адекватные проценты, хоть триллионами как США. Рост ВВП Украины не соответствует этим процентам под которые берутся долги. Скорее всего идет все по Бениному плану - обьявят дефолт, не сейчас, а когда то в будущем.
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:19
Як готуватись до дефолту вже зараз?
За Голос...наш голос
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