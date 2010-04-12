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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1322132313241325 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532 1. меньше 27 27% 143 2. 27 - 28.50 44% 235 3. 28.50 - 30 19% 103 4. 30-35 5% 25 5. больше 35 5% 26 Всього голосів : 532 Додано: Чет 13 чер, 2019 10:23 Zebra написав: Вкладчик1234 написав: Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет? Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет?

Однозначно пирамида, еще понимаю занимали бы под адекватные проценты, хоть триллионами как США. Рост ВВП Украины не соответствует этим процентам под которые берутся долги. Скорее всего идет все по Бениному плану - обьявят дефолт, не сейчас, а когда то в будущем. Однозначно пирамида, еще понимаю занимали бы под адекватные проценты, хоть триллионами как США. Рост ВВП Украины не соответствует этим процентам под которые берутся долги. Скорее всего идет все по Бениному плану - обьявят дефолт, не сейчас, а когда то в будущем.



Ну дефолт может врядли.



А вот заместив (уменьшить) долларовый долг гривневым (что собственно и делается через овгз (не)резидентов), и потом его серьезно обесценить известным способом - это вполне могут. Тоже - не сейчас, а через пару лет.



Поэтому, що имеем валютный долг, шо гривневый долг, но в разных пропорциях - украинской гривне в долгосроке в принципе не легче.





Квесторе_поверніться написав: Zebra написав: Вкладчик1234 написав: Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет? Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет?

Однозначно пирамида, еще понимаю занимали бы под адекватные проценты, хоть триллионами как США. Рост ВВП Украины не соответствует этим процентам под которые берутся долги. Скорее всего идет все по Бениному плану - обьявят дефолт, не сейчас, а когда то в будущем. Однозначно пирамида, еще понимаю занимали бы под адекватные проценты, хоть триллионами как США. Рост ВВП Украины не соответствует этим процентам под которые берутся долги. Скорее всего идет все по Бениному плану - обьявят дефолт, не сейчас, а когда то в будущем.

Як готуватись до дефолту вже зараз? Як готуватись до дефолту вже зараз?



Сводить заощадження в гривне к минимуму, если не хотите быть крайним. И не связываться с ОВГЗ (длинными так точно). По крайней мере я такого и придерживаюсь... Ну дефолт может врядли.А вот заместив (уменьшить) долларовый долг гривневым (что собственно и делается через овгз (не)резидентов), и потом его серьезно обесценить известным способом - это вполне могут. Тоже - не сейчас, а через пару лет.Поэтому, що имеем валютный долг, шо гривневый долг, но в разных пропорциях - украинской гривне в долгосроке в принципе не легче.Сводить заощадження в гривне к минимуму, если не хотите быть крайним. И не связываться с ОВГЗ (длинными так точно). По крайней мере я такого и придерживаюсь... Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 13 чер, 2019 10:29, всього редагувалось 1 раз. Alex2007

Повідомлень: 1377 З нами з: 11.10.16 Подякував: 733 раз. Подякували: 512 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 10:28 Всім доброго спекотного дня!!!



Четвер пройде у форматі традиції цього тижня — суєта на валютному ринку продовжиться.



Справа в тому, що період основних надходжень валюти на цьому тижні (експотери плюс нерезиденти під аукціон ОВДП) вже пройшов. Сьогодні і завтра на торгах у вигляді пропозиції буде присутня тільки валюта експортерів. А це вельми обмежені обсяги.



Зате активність покупців тільки зросте. Попереду три вихідних дня (субота -понедельнік) з урахуванням святкування Трійці і тому імпортери будуть сьогодні поспішати закрити свої зовнішні розрахунки, щоб встигнути розрахуватися за зобов'язаннями або отримати товар до довгих вихідних. Це збільшить обсяг попиту і посилить тиск на гривню.



Крім цього, на ранок четверга істотно зросли коррахунки банків (відразу на 2,6 млрд гривень — до 63,5 млрд), що дає можливість спекулянтам покачати ринок.



Частина цього зростання ліквідності пов'язана з вчорашніми погашеннями раніше проданих Мінфіном ОВДП. Клієнти, які отримали цю гривню — вже не продаватимуть валюту під свої поточні операції, а витрачатимуть гривневі надходження від держави. А частина одержувачів — нерезидентів вийде на ринок з купівлею валюти для репатріації заробленого на облігаціях.



Все це дає шанс спекулянтам і великим гравцям-продавцям знову спробувати порацювати у форматі зростання курсу.



У той же час готівковий ринок поки просто працює «з обороту» і коригує свої цінники тільки в межах коливань міжбанку не розігріваючи самостійно котирування, чим підтримує гривню.



Всі ці різноспрямовані чинники зіграють сьогодні одночасно і в цілому тренд по курсу буде повністю залежати від великих гравців і поведінки нерезидентів, які отримали вчора гривню від погашень ОВДП.



Нацбанку доведеться дуже уважно стежити за тим, що відбувається на торгах і у разі стрибків котирувань — втручатися з інтервенціями.



Тим більше, що валютні гойдалки останніх днів порядком зіпсували економічні показники, які впливають на показники інфляції, що категорично не влаштовує регулятор.



Знову отримати восені нові показники по інфляції, які повністю перебивають всі прогнози НБУ і потім розводити руками мовляв «не змогла, усі навколо винні, а ми в білому» — вже не пройде. Надто вже часто за останні три роки прогнози Нацбанку фактично нагадували політичні реляції на догоду уряду і МВФ. Але реальну економіку не обдуриш і «вуха» натягнутих цифр все одно вилазять то там, то тут.



Ми прогнозуємо на четвер продовження коливань курсу в межах досить широкого коридору 26,30-26,55 гривень за долар з обсягами операцій до 440 мільйонів доларів при здійсненні до 560 угод.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,15- 26,35 і продаж 26,48-26,65 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,30-26,35 гривень та продаж 26,42-26,53 гривень. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 1021 З нами з: 14.09.13 Подякував: 183 раз. Подякували: 744 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1322132313241325 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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