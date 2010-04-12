Вкладчик1234 написав:Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет?
Однозначно пирамида, еще понимаю занимали бы под адекватные проценты, хоть триллионами как США. Рост ВВП Украины не соответствует этим процентам под которые берутся долги. Скорее всего идет все по Бениному плану - обьявят дефолт, не сейчас, а когда то в будущем.
Ну дефолт может врядли.
А вот заместив (уменьшить) долларовый долг гривневым (что собственно и делается через овгз (не)резидентов), и потом его серьезно обесценить известным способом - это вполне могут. Тоже - не сейчас, а через пару лет.
Поэтому, що имеем валютный долг, шо гривневый долг, но в разных пропорциях - украинской гривне в долгосроке в принципе не легче.
Квесторе_поверніться написав:
Zebra написав:
Вкладчик1234 написав:Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет?
Однозначно пирамида, еще понимаю занимали бы под адекватные проценты, хоть триллионами как США. Рост ВВП Украины не соответствует этим процентам под которые берутся долги. Скорее всего идет все по Бениному плану - обьявят дефолт, не сейчас, а когда то в будущем.
Як готуватись до дефолту вже зараз?
Сводить заощадження в гривне к минимуму, если не хотите быть крайним. И не связываться с ОВГЗ (длинными так точно). По крайней мере я такого и придерживаюсь...
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 13 чер, 2019 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Четвер пройде у форматі традиції цього тижня — суєта на валютному ринку продовжиться.
Справа в тому, що період основних надходжень валюти на цьому тижні (експотери плюс нерезиденти під аукціон ОВДП) вже пройшов. Сьогодні і завтра на торгах у вигляді пропозиції буде присутня тільки валюта експортерів. А це вельми обмежені обсяги.
Зате активність покупців тільки зросте. Попереду три вихідних дня (субота -понедельнік) з урахуванням святкування Трійці і тому імпортери будуть сьогодні поспішати закрити свої зовнішні розрахунки, щоб встигнути розрахуватися за зобов'язаннями або отримати товар до довгих вихідних. Це збільшить обсяг попиту і посилить тиск на гривню.
Крім цього, на ранок четверга істотно зросли коррахунки банків (відразу на 2,6 млрд гривень — до 63,5 млрд), що дає можливість спекулянтам покачати ринок.
Частина цього зростання ліквідності пов'язана з вчорашніми погашеннями раніше проданих Мінфіном ОВДП. Клієнти, які отримали цю гривню — вже не продаватимуть валюту під свої поточні операції, а витрачатимуть гривневі надходження від держави. А частина одержувачів — нерезидентів вийде на ринок з купівлею валюти для репатріації заробленого на облігаціях.
Все це дає шанс спекулянтам і великим гравцям-продавцям знову спробувати порацювати у форматі зростання курсу.
У той же час готівковий ринок поки просто працює «з обороту» і коригує свої цінники тільки в межах коливань міжбанку не розігріваючи самостійно котирування, чим підтримує гривню.
Всі ці різноспрямовані чинники зіграють сьогодні одночасно і в цілому тренд по курсу буде повністю залежати від великих гравців і поведінки нерезидентів, які отримали вчора гривню від погашень ОВДП.
Нацбанку доведеться дуже уважно стежити за тим, що відбувається на торгах і у разі стрибків котирувань — втручатися з інтервенціями.
Тим більше, що валютні гойдалки останніх днів порядком зіпсували економічні показники, які впливають на показники інфляції, що категорично не влаштовує регулятор.
Знову отримати восені нові показники по інфляції, які повністю перебивають всі прогнози НБУ і потім розводити руками мовляв «не змогла, усі навколо винні, а ми в білому» — вже не пройде. Надто вже часто за останні три роки прогнози Нацбанку фактично нагадували політичні реляції на догоду уряду і МВФ. Але реальну економіку не обдуриш і «вуха» натягнутих цифр все одно вилазять то там, то тут.
Ми прогнозуємо на четвер продовження коливань курсу в межах досить широкого коридору 26,30-26,55 гривень за долар з обсягами операцій до 440 мільйонів доларів при здійсненні до 560 угод.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,15- 26,35 і продаж 26,48-26,65 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,30-26,35 гривень та продаж 26,42-26,53 гривень.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 13.06.2019 грн за 100 доларів США 2640.40 Доллар прибавил 0.21 копейки. Неизменность курса вполне отражает отсутствие серьезной динамики на дополуденных торгах. Еще до "открытия" рынок отыграл излишек вчерашнего роста, вплотную приблизив котировки к официальному курсу. После небольшой утренней паузы было предпринято две попытки подрасти, которые заканчивались просадкой на уровень ниже исходного. Все это в пределах пары копеек. Динамикой это назвать сложно, но частая смена направлений лестно напоминает графики торгов на более развитых рынках с большим количеством участников. НБУ вчера выкупил дежурные 20 млн., которых вполне хватило для локального разворота. Объем суточных сертификатов оказался минимальным с начала года.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 11.06.2019 Усього, млн дол. США 421.9 Обороты сохранились на уровне понедельника. Они высоки, но во вторник это не столь впечатляюще. Рынок при этом был вполне уравновешен, и стандартной интервенции НБУ хватило, чтобы вызвать рост, который компенсировал проседание понедельника.
Если говорить о тактике НБУ, на торгах последних дней просматривается некоторая озабоченность чрезмерной крепостью гривны, но экстренных мер пока не предпринимают. По всей видимости, результаты, достигаемые плановыми интервенциями считаются допустимыми.
kostyansasha написав:Alex2007 как насчет валютных депозитов вообще и в привате? как читал в интернете то ничего им не будет?
При дефолті валюта має бути під грушею. До дефолта так...можна...мабуть.
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Сводить заощадження в гривне к минимуму, если не хотите быть крайним. И не связываться с ОВГЗ (длинными так точно). По крайней мере я такого и придерживаюсь...
... а як же ж тоді розуміти отих "п'ятиліток", які СВІДОМО тепер(знаючи хто президент і т. п.) розмістились на 5р???!
Так і я знаю хто розмістив гривню на 5 років під 18%...але 2% від заощаджень.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.