RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1322132313241325

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:23

  Zebra написав:
  Вкладчик1234 написав:Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет? :)

Однозначно пирамида, еще понимаю занимали бы под адекватные проценты, хоть триллионами как США. Рост ВВП Украины не соответствует этим процентам под которые берутся долги. Скорее всего идет все по Бениному плану - обьявят дефолт, не сейчас, а когда то в будущем.


Ну дефолт может врядли.

А вот заместив (уменьшить) долларовый долг гривневым (что собственно и делается через овгз (не)резидентов), и потом его серьезно обесценить известным способом - это вполне могут. Тоже - не сейчас, а через пару лет.

Поэтому, що имеем валютный долг, шо гривневый долг, но в разных пропорциях - украинской гривне в долгосроке в принципе не легче.


  Квесторе_поверніться написав:
  Zebra написав:
  Вкладчик1234 написав:Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет? :)

Однозначно пирамида, еще понимаю занимали бы под адекватные проценты, хоть триллионами как США. Рост ВВП Украины не соответствует этим процентам под которые берутся долги. Скорее всего идет все по Бениному плану - обьявят дефолт, не сейчас, а когда то в будущем.

Як готуватись до дефолту вже зараз?


Сводить заощадження в гривне к минимуму, если не хотите быть крайним. И не связываться с ОВГЗ (длинными так точно). По крайней мере я такого и придерживаюсь...
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 13 чер, 2019 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 11.10.16
Подякував: 733 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:28

Всім доброго спекотного дня!!!

Четвер пройде у форматі традиції цього тижня — суєта на валютному ринку продовжиться.

Справа в тому, що період основних надходжень валюти на цьому тижні (експотери плюс нерезиденти під аукціон ОВДП) вже пройшов. Сьогодні і завтра на торгах у вигляді пропозиції буде присутня тільки валюта експортерів. А це вельми обмежені обсяги.

Зате активність покупців тільки зросте. Попереду три вихідних дня (субота -понедельнік) з урахуванням святкування Трійці і тому імпортери будуть сьогодні поспішати закрити свої зовнішні розрахунки, щоб встигнути розрахуватися за зобов'язаннями або отримати товар до довгих вихідних. Це збільшить обсяг попиту і посилить тиск на гривню.

Крім цього, на ранок четверга істотно зросли коррахунки банків (відразу на 2,6 млрд гривень — до 63,5 млрд), що дає можливість спекулянтам покачати ринок.

Частина цього зростання ліквідності пов'язана з вчорашніми погашеннями раніше проданих Мінфіном ОВДП. Клієнти, які отримали цю гривню — вже не продаватимуть валюту під свої поточні операції, а витрачатимуть гривневі надходження від держави. А частина одержувачів — нерезидентів вийде на ринок з купівлею валюти для репатріації заробленого на облігаціях.

Все це дає шанс спекулянтам і великим гравцям-продавцям знову спробувати порацювати у форматі зростання курсу.

У той же час готівковий ринок поки просто працює «з обороту» і коригує свої цінники тільки в межах коливань міжбанку не розігріваючи самостійно котирування, чим підтримує гривню.

Всі ці різноспрямовані чинники зіграють сьогодні одночасно і в цілому тренд по курсу буде повністю залежати від великих гравців і поведінки нерезидентів, які отримали вчора гривню від погашень ОВДП.

Нацбанку доведеться дуже уважно стежити за тим, що відбувається на торгах і у разі стрибків котирувань — втручатися з інтервенціями.

Тим більше, що валютні гойдалки останніх днів порядком зіпсували економічні показники, які впливають на показники інфляції, що категорично не влаштовує регулятор.

Знову отримати восені нові показники по інфляції, які повністю перебивають всі прогнози НБУ і потім розводити руками мовляв «не змогла, усі навколо винні, а ми в білому» — вже не пройде. Надто вже часто за останні три роки прогнози Нацбанку фактично нагадували політичні реляції на догоду уряду і МВФ. Але реальну економіку не обдуриш і «вуха» натягнутих цифр все одно вилазять то там, то тут.

Ми прогнозуємо на четвер продовження коливань курсу в межах досить широкого коридору 26,30-26,55 гривень за долар з обсягами операцій до 440 мільйонів доларів при здійсненні до 560 угод.

Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,15- 26,35 і продаж 26,48-26,65 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,30-26,35 гривень та продаж 26,42-26,53 гривень.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 14.09.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:44

26.37-26.39/26.45-26.47
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11356
З нами з: 19.05.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас такой приятный курс для входа в $, как думаете такой курс будет еще через неделю?))Или все таки полетим на 27 к концу июня? Там нам госдеп вроде обещал выделить 700 лямов зеленых.
sivakov2020
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:17

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.06.2019
грн за 100 доларів США 2640.40
Доллар прибавил 0.21 копейки.
Неизменность курса вполне отражает отсутствие серьезной динамики на дополуденных торгах. Еще до "открытия" рынок отыграл излишек вчерашнего роста, вплотную приблизив котировки к официальному курсу. После небольшой утренней паузы было предпринято две попытки подрасти, которые заканчивались просадкой на уровень ниже исходного. Все это в пределах пары копеек. Динамикой это назвать сложно, но частая смена направлений лестно напоминает графики торгов на более развитых рынках с большим количеством участников.
НБУ вчера выкупил дежурные 20 млн., которых вполне хватило для локального разворота.
Объем суточных сертификатов оказался минимальным с начала года.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
11.06.2019
Усього, млн дол. США 421.9
Обороты сохранились на уровне понедельника. Они высоки, но во вторник это не столь впечатляюще. Рынок при этом был вполне уравновешен, и стандартной интервенции НБУ хватило, чтобы вызвать рост, который компенсировал проседание понедельника.

Если говорить о тактике НБУ, на торгах последних дней просматривается некоторая озабоченность чрезмерной крепостью гривны, но экстренных мер пока не предпринимают. По всей видимости, результаты, достигаемые плановыми интервенциями считаются допустимыми.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3948
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1329 раз.
Подякували: 2500 раз.
 
Профіль
5
4
5
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:17

Alex2007 как насчет валютных депозитов вообще и в привате? как читал в интернете то ничего им не будет?
kostyansasha
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.06.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:30

... за крок до перевороту думок ©

  Alex2007 написав:

Сводить заощадження в гривне к минимуму, если не хотите быть крайним. И не связываться с ОВГЗ (длинными так точно). По крайней мере я такого и придерживаюсь...

... а як же ж тоді розуміти отих "п'ятиліток", які СВІДОМО тепер(знаючи хто президент і т. п.) розмістились на ???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6471
З нами з: 19.10.15
Подякував: 441 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:31

  kostyansasha написав:Alex2007 как насчет валютных депозитов вообще и в привате? как читал в интернете то ничего им не будет?

При дефолті валюта має бути під грушею.
До дефолта так...можна...мабуть.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29051
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:34

  Долярчик написав:
  Alex2007 написав:

Сводить заощадження в гривне к минимуму, если не хотите быть крайним. И не связываться с ОВГЗ (длинными так точно). По крайней мере я такого и придерживаюсь...

... а як же ж тоді розуміти отих "п'ятиліток", які СВІДОМО тепер(знаючи хто президент і т. п.) розмістились на ???!

Так і я знаю хто розмістив гривню на 5 років під 18%...але 2% від заощаджень.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29051
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:43

  Вкладчик1234 написав:Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет? :)

Не хотелось бы с Вами соглашаться, но скорее всего Вы правы,
учитывая, что уже сам Минфин говорит, что каждая вторая гривна в бюджете - заемная.
EvgCapp
 
Повідомлень: 27
З нами з: 21.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1322132313241325
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, Moneta і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1500, 1501, 1502
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15018 1773656
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2019 12:12
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6639 1430393
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:10
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274470
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.