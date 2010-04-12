Додано: Чет 13 чер, 2019 10:28

Всім доброго спекотного дня!!!



Четвер пройде у форматі традиції цього тижня — суєта на валютному ринку продовжиться.



Справа в тому, що період основних надходжень валюти на цьому тижні (експотери плюс нерезиденти під аукціон ОВДП) вже пройшов. Сьогодні і завтра на торгах у вигляді пропозиції буде присутня тільки валюта експортерів. А це вельми обмежені обсяги.



Зате активність покупців тільки зросте. Попереду три вихідних дня (субота -понедельнік) з урахуванням святкування Трійці і тому імпортери будуть сьогодні поспішати закрити свої зовнішні розрахунки, щоб встигнути розрахуватися за зобов'язаннями або отримати товар до довгих вихідних. Це збільшить обсяг попиту і посилить тиск на гривню.



Крім цього, на ранок четверга істотно зросли коррахунки банків (відразу на 2,6 млрд гривень — до 63,5 млрд), що дає можливість спекулянтам покачати ринок.



Частина цього зростання ліквідності пов'язана з вчорашніми погашеннями раніше проданих Мінфіном ОВДП. Клієнти, які отримали цю гривню — вже не продаватимуть валюту під свої поточні операції, а витрачатимуть гривневі надходження від держави. А частина одержувачів — нерезидентів вийде на ринок з купівлею валюти для репатріації заробленого на облігаціях.



Все це дає шанс спекулянтам і великим гравцям-продавцям знову спробувати порацювати у форматі зростання курсу.



У той же час готівковий ринок поки просто працює «з обороту» і коригує свої цінники тільки в межах коливань міжбанку не розігріваючи самостійно котирування, чим підтримує гривню.



Всі ці різноспрямовані чинники зіграють сьогодні одночасно і в цілому тренд по курсу буде повністю залежати від великих гравців і поведінки нерезидентів, які отримали вчора гривню від погашень ОВДП.



Нацбанку доведеться дуже уважно стежити за тим, що відбувається на торгах і у разі стрибків котирувань — втручатися з інтервенціями.



Тим більше, що валютні гойдалки останніх днів порядком зіпсували економічні показники, які впливають на показники інфляції, що категорично не влаштовує регулятор.



Знову отримати восені нові показники по інфляції, які повністю перебивають всі прогнози НБУ і потім розводити руками мовляв «не змогла, усі навколо винні, а ми в білому» — вже не пройде. Надто вже часто за останні три роки прогнози Нацбанку фактично нагадували політичні реляції на догоду уряду і МВФ. Але реальну економіку не обдуриш і «вуха» натягнутих цифр все одно вилазять то там, то тут.



Ми прогнозуємо на четвер продовження коливань курсу в межах досить широкого коридору 26,30-26,55 гривень за долар з обсягами операцій до 440 мільйонів доларів при здійсненні до 560 угод.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,15- 26,35 і продаж 26,48-26,65 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,30-26,35 гривень та продаж 26,42-26,53 гривень.