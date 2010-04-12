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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:22
// Сводить заощадження в гривне к минимуму, если не хотите быть крайним. И не связываться с ОВГЗ (длинными так точно). По крайней мере я такого и придерживаюсь... //
Видети ли, даже положив валюту на банковский депозит, вы думаете что страхуетесь по всем рискам, а банк взял и в тотже день купил на них гривневые ОВГЗ. И в час "х" этот банк не сможет их продать, а правительство разрешит расплачиватся с вкладчиками КОВГЗ, выплаты по ним растянут на года 3, за это время проведя кратный девал(ы). А на черном рынке ковгз будут продавать с дисконтом 300%, лишь бы получить хрустящий нал здесь и сейчас. Это все мы проходили 20 лет назад.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:23
sivakov2020 написав:
Сейчас такой приятный курс для входа в $, как думаете такой курс будет еще через неделю?))Или все таки полетим на 27 к концу июня? Там нам госдеп вроде обещал выделить 700 лямов зеленых.
почему должны лететь к концу июня?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:32
pashuha написав: buratinyo написав:
zzzzzz написав:buratinyo
Упрощаем задачу для тех кто в танке.
Импорт газа в Украину вырос или упал ?
А со своими болями о несправедливости действий НАКа идите на другие ветки. Здесь важен только рост и падения экспорта/импорта.
еще посмотрим кто из нас в танке.
Падение цены на газ на хабах составило более, чем 20% с января 2019 года. Размеры валютных платежей при этом выросли или нет?
НАК в нынешнем виде это раковая опухоль для Украины. Если Вы будете ее не замечать, то долго не проживете. Ведь наступит момент, когда украинский экспорт в целом из-за этого станет невозможен по причине абсолютно неконкурентных цен на украинские товары на мировом рынке. Причина - необоснованный и не рыночный повсеместный рост затрат.
бла-бла-бла..
до того хто роки дотував населення коли хаб був космічним?
хто і на які гроші закачає газ влітку і продає взимку?
хто відбився від $100 000 000 000 дол позову газпрому
хто з нього збив $4 700 000 000 (2,1 газом і решту зарз збиває)
ітпд
1. Бюджет дотировал при Януковиче, при этом существенно растратили валютные резервы. Зато посадили виновницу нанесения Украине существенного финансового ущерба с использованием своего должностного положения.
2. Кто продает газ, тот и закачивает. За какие деньги свои или заемные не существенно. Компания то государственная, ей займ взять, что мне два пальца в молоко засунуть.
3. Иски на озвученные суммы априори политические, а значит имеют истинные цели далекие от озвученных вам.
4. Я не знаю, что вы там сбили с газпрома и за что. Слышал только о премиях больших руководству за счет так и не полученных денег с Газпрома.
Но ваши вопросы не конструктивны и не связаны с темой разговора - влиянием сверх высоких цен на газ для населения на объемы торгов на валютном рынке.
Бла, бла, бла - и это мне говорит вкладчик банка Надра?
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:33
kostyansasha написав:Alex2007
как насчет валютных депозитов вообще и в привате? как читал в интернете то ничего им не будет?
Ну по Привату, хоть с ним скорее всего ближайшее время (год-два) ничего и не будет и с его депо-валютой тоже (они сами не раз говорили, что очень хотят уменьшить долю своих валютных обязательств), но оттуда перенес валюту в другие места, поскольку деньги любят тишину (хотя-бы относительную).
А все эти политические игры вокруг Привата - без меня пожалуйста. Да и нечего там особо делать с валютой.
Единственное, что осталось от прежнего привата - это удобство. А надежность валюты у Ощада и то повыше, хотя и относительная, но таке - отдельная история.
Насчет дефолта.
Я честно говоря сомневаюсь что его объявят. Поскольку отказ платить по долгам - никому это не нужно в здравом уме (кроме Бени
). Все это в правительстве должны понимать, если не полные идиоты. Так как потом легче никому не будет, а только хуже - лет 5 как минимум будем приходить в чувства.
А вот вариант с реструктуризацией долгов (+- как было в 2015 году) - вот это очень может быть. Но тут ничего страшного. Наоборот, такое полезно провести - отсрочить платежи, но с макс.выгодными для Украины условиями.
Но если дело таки дойдет до дефолта (как отказ платить) - то валютным депозитам, как и банкам в целом, не поздоровится не на шутку. Но думаю, как уже сказал, до такого не дойдет. Хотя конечно может я переоцениваю разумность керманычей и они и не на такое способны.
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Alex2007
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:37
Moneta написав:
// Сводить заощадження в гривне к минимуму, если не хотите быть крайним. И не связываться с ОВГЗ (длинными так точно). По крайней мере я такого и придерживаюсь... //
Видети ли, даже положив валюту на банковский депозит, вы думаете что страхуетесь по всем рискам, а банк взял и в тотже день купил на них гривневые ОВГЗ. И в час "х" этот банк не сможет их продать, а правительство разрешит расплачиватся с вкладчиками КОВГЗ, выплаты по ним растянут на года 3, за это время проведя кратный девал(ы). А на черном рынке ковгз будут продавать с дисконтом 300%, лишь бы получить хрустящий нал здесь и сейчас. Это все мы проходили 20 лет назад.
Не преувеличивайте проблему с ОВГЗ. Банки массово не покупают их в свои активы. В основном только по поручению заказчиков и за их деньги. А заказчиков очень немного, клиенты на пересчет.
В Харькове на Сумской есть контора, которая продает всем подряд ОВГЗ. Раньше была рядом контора, которая была типа провайдером Форекса в Украине и предлагала заработать бабки всем желающим, даже без образования. Судьба их предначертана целями - собрать деньги с доверчивых людей и исчезнуть в удобный момент.
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buratinyo
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:39
Квесторе_поверніться написав: Zebra написав: Вкладчик1234 написав:
Это уже "пирамида ГКО", или пока ещё нет?
Однозначно пирамида, еще понимаю занимали бы под адекватные проценты, хоть триллионами как США. Рост ВВП Украины не соответствует этим процентам под которые берутся долги. Скорее всего идет все по Бениному плану - обьявят дефолт, не сейчас, а когда то в будущем.
Як готуватись до дефолту вже зараз?
накапливай долги в гривни и освободившиеся гривни вкладывай в бакс, золото, серебро.
но ни в коем случае НЕ покупайте недвижимость.
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dima_beleb
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:39
Moneta написав:
// Сводить заощадження в гривне к минимуму, если не хотите быть крайним. И не связываться с ОВГЗ (длинными так точно). По крайней мере я такого и придерживаюсь... //
Видети ли, даже положив валюту на банковский депозит, вы думаете что страхуетесь по всем рискам, а банк взял и в тотже день купил на них гривневые ОВГЗ. И в час "х" этот банк не сможет их продать, а правительство разрешит расплачиватся с вкладчиками КОВГЗ, выплаты по ним растянут на года 3, за это время проведя кратный девал(ы). А на черном рынке ковгз будут продавать с дисконтом 300%, лишь бы получить хрустящий нал здесь и сейчас. Это все мы проходили 20 лет назад.
Согласен. Поэтому нужно быть всегда на чеку. и пытаться предугадывать когда сдернут чеку.
И насчет ОВГЗ, то раньше надо было вдолгую входить кто хотел (в году 2015-2016 хотя бы), хотя я понимаю что стремно как-то тогда было. Но не сейчас, когда уже поднакопилось. Всё имхо естественно.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Чет 13 чер, 2019 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:50
buratinyo написав:
4. Я не знаю, что вы там сбили с газпрома и за что. Слышал только о премиях больших руководству за счет так и не полученных денег с Газпрома.
Ну ваша ватная позиция тут озвучена много лет как, можете не стараться
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kyk
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:54
dima_beleb написав:
ни в коем случае НЕ покупайте недвижимость
Ця тема вимагає деталізацій.
Нерухомість, навіть в Києві, не буде дорожчати в $?
Ще років з 5 ріст ВВП 2% ознака стагнації на теренах Неньки України?
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:01
Квесторе_поверніться написав:
Ще років з 5 ріст ВВП 2% ознака стагнації на теренах Неньки України?
Хотел уйти так как много меня уже.
Но всё же скажу, что 2-3(даже 4)%/год роста ВВП это очень мало для Украины. Нужно 5++% - вот это будет достойно.
Тогда и начнут люди возвращаться и повышать естественный спрос на недвижимость по всей Украине, а не только в паре крупных городов, куда съезжается остальная Украина.
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Alex2007
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