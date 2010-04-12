Додано: Чет 13 чер, 2019 12:33

kostyansasha написав: Alex2007 как насчет валютных депозитов вообще и в привате? как читал в интернете то ничего им не будет? как насчет валютных депозитов вообще и в привате? как читал в интернете то ничего им не будет?

Ну по Привату, хоть с ним скорее всего ближайшее время (год-два) ничего и не будет и с его депо-валютой тоже (они сами не раз говорили, что очень хотят уменьшить долю своих валютных обязательств), но оттуда перенес валюту в другие места, поскольку деньги любят тишину (хотя-бы относительную).А все эти политические игры вокруг Привата - без меня пожалуйста. Да и нечего там особо делать с валютой.Единственное, что осталось от прежнего привата - это удобство. А надежность валюты у Ощада и то повыше, хотя и относительная, но таке - отдельная история.Насчет дефолта.Я честно говоря сомневаюсь что его объявят. Поскольку отказ платить по долгам - никому это не нужно в здравом уме (кроме Бени). Все это в правительстве должны понимать, если не полные идиоты. Так как потом легче никому не будет, а только хуже - лет 5 как минимум будем приходить в чувства.А вот вариант с реструктуризацией долгов (+- как было в 2015 году) - вот это очень может быть. Но тут ничего страшного. Наоборот, такое полезно провести - отсрочить платежи, но с макс.выгодными для Украины условиями.Но если дело таки дойдет до дефолта (как отказ платить) - то валютным депозитам, как и банкам в целом, не поздоровится не на шутку. Но думаю, как уже сказал, до такого не дойдет. Хотя конечно может я переоцениваю разумность керманычей и они и не на такое способны.