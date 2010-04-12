По всему миру недвига дешевеет.
А в Украине и подавно: чем меньше будет денег на руках у народа, тем цены ниже будут.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:02
По всему миру недвига дешевеет.
А в Украине и подавно: чем меньше будет денег на руках у народа, тем цены ниже будут.
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Предложение золота и серебра на рынке может несколько увеличиться:
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:16
но пр этом я ни где не нашел: содержания золота на 1000 куб метр.
золото есть и у нас в Украине, я помню еще Лазаренко хотел разрабатывать золото. но так и не чего не вышло.
Зараз переглядають цей форум: dima_beleb, kostyansasha, ol_zy і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|