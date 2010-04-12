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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1324132513261327

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:02

  Квесторе_поверніться написав:
  dima_beleb написав:ни в коем случае НЕ покупайте недвижимость

Ця тема вимагає деталізацій.
Нерухомість, навіть в Києві, не буде дорожчати в $?
Ще років з 5 ріст ВВП 2% ознака стагнації на теренах Неньки України?

По всему миру недвига дешевеет.
А в Украине и подавно: чем меньше будет денег на руках у народа, тем цены ниже будут.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  dima_beleb написав:накапливай долги в гривни и освободившиеся гривни вкладывай в бакс, золото, серебро.

Предложение золота и серебра на рынке может несколько увеличиться:
https://korrespondent.net/business/economics/4107079-v-ekvadore-nashly-odno-yz-krupneishykh-v-myre-mestorozhdenyi-zolota
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:16

  Сибарит написав:
  dima_beleb написав:накапливай долги в гривни и освободившиеся гривни вкладывай в бакс, золото, серебро.

Предложение золота и серебра на рынке может несколько увеличиться:
https://korrespondent.net/business/economics/4107079-v-ekvadore-nashly-odno-yz-krupneishykh-v-myre-mestorozhdenyi-zolota

но пр этом я ни где не нашел: содержания золота на 1000 куб метр.
золото есть и у нас в Украине, я помню еще Лазаренко хотел разрабатывать золото. но так и не чего не вышло.
dima_beleb
 
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