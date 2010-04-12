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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1325132613271328>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Квесторе_поверніться написав:Ще років з 5 ріст ВВП 2% ознака стагнації на теренах Неньки України?


Хотел уйти так как много меня уже. :D
Но всё же скажу, что 2-3(даже 4)%/год роста ВВП это очень мало для Украины. Нужно 5++% - вот это будет достойно.
Тогда и начнут люди возвращаться и повышать естественный спрос на недвижимость по всей Украине, а не только в паре крупных городов, куда съезжается остальная Украина.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:02

  Квесторе_поверніться написав:
  dima_beleb написав:ни в коем случае НЕ покупайте недвижимость

Ця тема вимагає деталізацій.
Нерухомість, навіть в Києві, не буде дорожчати в $?
Ще років з 5 ріст ВВП 2% ознака стагнації на теренах Неньки України?

По всему миру недвига дешевеет.
А в Украине и подавно: чем меньше будет денег на руках у народа, тем цены ниже будут.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  dima_beleb написав:накапливай долги в гривни и освободившиеся гривни вкладывай в бакс, золото, серебро.

Предложение золота и серебра на рынке может несколько увеличиться:
https://korrespondent.net/business/economics/4107079-v-ekvadore-nashly-odno-yz-krupneishykh-v-myre-mestorozhdenyi-zolota
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:16

  Сибарит написав:
  dima_beleb написав:накапливай долги в гривни и освободившиеся гривни вкладывай в бакс, золото, серебро.

Предложение золота и серебра на рынке может несколько увеличиться:
https://korrespondent.net/business/economics/4107079-v-ekvadore-nashly-odno-yz-krupneishykh-v-myre-mestorozhdenyi-zolota

но пр этом я ни где не нашел: содержания золота на 1000 куб метр.
золото есть и у нас в Украине, я помню еще Лазаренко хотел разрабатывать золото. но так и не чего не вышло.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

у кого какие прогнозы по курсу на след неделю? будет рост или боковик?19 июня что то погасить нужно будет?какие риски для нашей бумаги в конце июня?
sivakov2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

какие у кого прогнозы по межбанку на след недели?
sivakov2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Непонятно чего Маркарова так быстро рванула в европу для поиска денег ?????
И в такой спешке пытаются разместить 7-летние еврооблигации в евро.....


Ориентир доходности 7-летних евробондов Украины снижен до 6,875-7%, спрос больше 4млрд евро - IFX

Це, перемога) Пытаются ковать железо, пока горячее)
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:продавать с дисконтом 300%

Продавать с дисконтом 300% - означает отдать бумагу и доплатить два номинала.
Учите мат.часть
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:46

  starsn написав:
  zzzzzz написав:Непонятно чего Маркарова так быстро рванула в европу для поиска денег ?????
И в такой спешке пытаются разместить 7-летние еврооблигации в евро.....

Ориентир доходности 7-летних евробондов Украины снижен до 6,875-7%, спрос больше 4млрд евро - IFX
Це, перемога) Пытаются ковать железо, пока горячее)

берут пример с Литвы (полугодовая подстраховка по-прибалтски) - news.finance.ua/ru/news/-/450973/litva-razmestila-evrobondy-s-dohodnostyu-nizhe-2
морда
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:57

  морда написав:
  starsn написав:
  zzzzzz написав:Непонятно чего Маркарова так быстро рванула в европу для поиска денег ?????
И в такой спешке пытаются разместить 7-летние еврооблигации в евро.....

Ориентир доходности 7-летних евробондов Украины снижен до 6,875-7%, спрос больше 4млрд евро - IFX
Це, перемога) Пытаются ковать железо, пока горячее)

берут пример с Литвы (полугодовая подстраховка по-прибалтски) - news.finance.ua/ru/news/-/450973/litva-razmestila-evrobondy-s-dohodnostyu-nizhe-2

Только литовские ставки это деньги даром - 0.5% годовых на 10 лет, где бы и себе так деньги отдолжить.
А наши ставки 7% это удвоение долга в валюте за 10 лет.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 13 чер, 2019 14:58, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
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