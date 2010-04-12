Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:01
Квесторе_поверніться написав:
Ще років з 5 ріст ВВП 2% ознака стагнації на теренах Неньки України?
Хотел уйти так как много меня уже.
Но всё же скажу, что 2-3(даже 4)%/год роста ВВП это очень мало для Украины. Нужно 5++% - вот это будет достойно.
Тогда и начнут люди возвращаться и повышать естественный спрос на недвижимость по всей Украине, а не только в паре крупных городов, куда съезжается остальная Украина.
Alex2007
Повідомлень: 1380
З нами з: 11.10.16
Подякував: 733 раз.
Подякували: 515 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:02
Квесторе_поверніться написав: dima_beleb написав:
ни в коем случае НЕ покупайте недвижимость
Ця тема вимагає деталізацій.
Нерухомість, навіть в Києві, не буде дорожчати в $?
Ще років з 5 ріст ВВП 2% ознака стагнації на теренах Неньки України?
По всему миру недвига дешевеет.
А в Украине и подавно: чем меньше будет денег на руках у народа, тем цены ниже будут.
dima_beleb
Повідомлень: 211
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:11
dima_beleb написав:
накапливай долги в гривни и освободившиеся гривни вкладывай в бакс, золото, серебро.
Предложение золота и серебра на рынке может несколько увеличиться:
https://korrespondent.net/business/economics/4107079-v-ekvadore-nashly-odno-yz-krupneishykh-v-myre-mestorozhdenyi-zolota
Сибарит
Повідомлень: 3950
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1329 раз.
Подякували: 2503 раз.
Профіль
5
4
5
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:16
но пр этом я ни где не нашел: содержания золота на 1000 куб метр.
золото есть и у нас в Украине, я помню еще Лазаренко хотел разрабатывать золото. но так и не чего не вышло.
dima_beleb
Повідомлень: 211
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:26
у кого какие прогнозы по курсу на след неделю? будет рост или боковик?19 июня что то погасить нужно будет?какие риски для нашей бумаги в конце июня?
sivakov2020
Повідомлень: 6
З нами з: 11.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:38
какие у кого прогнозы по межбанку на след недели?
sivakov2020
Повідомлень: 6
З нами з: 11.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:39
zzzzzz написав:
Непонятно чего Маркарова так быстро рванула в европу для поиска денег ?????
И в такой спешке пытаются разместить 7-летние еврооблигации в евро.....
Ориентир доходности 7-летних евробондов Украины снижен до 6,875-7%, спрос больше 4млрд евро - IFX
Це, перемога) Пытаются ковать железо, пока горячее)
Дурень думкою багатіє
starsn
Повідомлень: 531
З нами з: 23.11.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:44
Moneta написав:
продавать с дисконтом 300%
Продавать с дисконтом 300% - означает отдать бумагу и доплатить два номинала.
Учите мат.часть
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
Повідомлень: 2280
З нами з: 09.09.14
Подякував: 751 раз.
Подякували: 790 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:46
starsn написав: zzzzzz написав:
Непонятно чего Маркарова так быстро рванула в европу для поиска денег ?????
И в такой спешке пытаются разместить 7-летние еврооблигации в евро.....
Ориентир доходности 7-летних евробондов Украины снижен до 6,875-7%, спрос больше 4млрд евро - IFX
Це, перемога) Пытаются ковать железо, пока горячее)
берут пример с Литвы (полугодовая подстраховка по-прибалтски) - news.finance.ua/ru/news/-/450973/litva-razmestila-evrobondy-s-dohodnostyu-nizhe-2
морда
Повідомлень: 867
З нами з: 04.10.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:57
морда написав: starsn написав: zzzzzz написав:
Непонятно чего Маркарова так быстро рванула в европу для поиска денег ?????
И в такой спешке пытаются разместить 7-летние еврооблигации в евро.....
Ориентир доходности 7-летних евробондов Украины снижен до 6,875-7%, спрос больше 4млрд евро - IFX
Це, перемога) Пытаются ковать железо, пока горячее)
берут пример с Литвы (полугодовая подстраховка по-прибалтски) - news.finance.ua/ru/news/-/450973/litva-razmestila-evrobondy-s-dohodnostyu-nizhe-2
Только литовские ставки это деньги даром - 0.5% годовых на 10 лет, где бы и себе так деньги отдолжить.
А наши ставки 7% это удвоение долга в валюте за 10 лет.
Востаннє редагувалось
Zebra
в Чет 13 чер, 2019 14:58, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
Повідомлень: 6966
З нами з: 21.09.12
Подякував: 565 раз.
Подякували: 998 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
15018
1773850
6639
1430405
159
274477