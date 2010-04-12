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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:57
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 12.06.2019 13.06.2019
починає діяти з: 13.06.2019 14.06.2019
100 дол. США 2640.1893 2641.7080
После полудня доллар вырос на 1.3 копейки.
Третья попытка роста оказалась немного успешнее первых двух - удалось пройти 5 копеек и закрепиться на новом уровне. Около 14-30 сделали еще маленький шажок - сузили спред снизу, после чего выросли еще на 1.5 копейки. На данный момент котировки находятся на уровне вчерашнего закрытия, но чуть уже.
Рост год к году составляет 29 копеек, чуть больше 1%.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:59
kombinator написав:
Купить онлайн и потом заказать валюту на следующий день и снять со счета? Приват так работает?
да только два но 1) месячний депозит надо открівать - и забрать только через месяц, 2) очереди в отделения приват банка ..ну его ..нафиг сегодня час убил
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:04
kyk написав: buratinyo написав:
4. Я не знаю, что вы там сбили с газпрома и за что. Слышал только о премиях больших руководству за счет так и не полученных денег с Газпрома.
Ну ваша ватная позиция тут озвучена много лет как, можете не стараться
Т.е. это таки правда про премии и фактом неполучение денег на счета НАКа?
Тогда чего ты радуешься, коллаборант российского агрессора?
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