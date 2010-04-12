Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 12.06.2019 13.06.2019 починає діяти з: 13.06.2019 14.06.2019 100 дол. США 2640.1893 2641.7080 После полудня доллар вырос на 1.3 копейки. Третья попытка роста оказалась немного успешнее первых двух - удалось пройти 5 копеек и закрепиться на новом уровне. Около 14-30 сделали еще маленький шажок - сузили спред снизу, после чего выросли еще на 1.5 копейки. На данный момент котировки находятся на уровне вчерашнего закрытия, но чуть уже.
Рост год к году составляет 29 копеек, чуть больше 1%.
kombinator написав:Купить онлайн и потом заказать валюту на следующий день и снять со счета? Приват так работает?
да только два но 1) месячний депозит надо открівать - и забрать только через месяц, 2) очереди в отделения приват банка ..ну его ..нафиг сегодня час убил
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Zebra написав:Ориентир доходности 7-летних евробондов Украины снижен до 6,875-7%, спрос больше 4млрд евро - IFX Це, перемога) Пытаются ковать железо, пока горячее)
берут пример с Литвы (полугодовая подстраховка по-прибалтски) - news.finance.ua/ru/news/-/450973/litva-razmestila-evrobondy-s-dohodnostyu-nizhe-2[/quote] Только литовские ставки это деньги даром - 0.5% годовых на 10 лет, где бы и себе так деньги отдолжить. А наши ставки 7% это удвоение долга в валюте за 10 лет.[/quote] Ну так в еврозоне нынче нулевая ставка. Это не нищий валютодефицтный незалежный бюджет Украины.
kombinator написав:Купить онлайн и потом заказать валюту на следующий день и снять со счета? Приват так работает?
да только два но 1) месячний депозит надо открівать - и забрать только через месяц, 2) очереди в отделения приват банка ..ну его ..нафиг сегодня час убил
Приходишь в кассу Привата с гривной. Просишь кассира пополнить свой валютный приват-вклад и отдаешь ей эквивалент в гривне. Курс обмена будет не для карт, а для отделений. Как только валюта зачислилась на приват-вклад, заказываешь валюту на удобное отделение и время. Не надо открывать валютный депо на 1 месяц. Если нет возможности посетить отделение-тогда да, через месячный депо в Приват24
kombinator написав:Купить онлайн и потом заказать валюту на следующий день и снять со счета? Приват так работает?
да только два но 1) месячний депозит надо открівать - и забрать только через месяц, 2) очереди в отделения приват банка ..ну его ..нафиг сегодня час убил
Приходишь в кассу Привата с гривной. Просишь кассира пополнить свой валютный приват-вклад и отдаешь ей эквивалент в гривне. Курс обмена будет не для карт, а для отделений. Как только валюта зачислилась на приват-вклад, заказываешь валюту на удобное отделение и время. Не надо открывать валютный депо на 1 месяц. Если нет возможности посетить отделение-тогда да, через месячный депо в Приват24
смысл только в том если в кассе конкретного отделения нету живых наличных денег но при этом курс хороший . Через менеджера я так понимаю сначала к менеджеру открыть приват вклад а потом уже к кассиру
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Что то слишком все кисельно нам рисуют, особенно когда еврооблигации разместили под 7 проц годовых, думаю что такая халявная распродажа бакса в ближайшие 2 недели будет заканчиваться, а если допустить что цены на зерно, металлы пойдут вниз и начнется легкая мировая турбулентность-то пиши пропала стабильность.не зря в бюджете закладывали 29. С учетом цен на продукты и то что ценники постоянно вверх (идиотизм НБУ поясняет что инфляция связана с тем что дефицит и малое предложение товаров) видимо рассчет на лохов. По текущим ценам на питание-курс справедливый 28-29, но никак не 26.50. Походу народ выдаивают сейчас с приноса показывая аля стабильность,вспоминаю те года когда все валюты девальвировали к баксу, а наша гривна была по 4.60-4.70- но ведь все помнят чем это закончилось, обвалом с 4.7 до 9.70 и откатом на 8.