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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1326132713281329>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:57

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 12.06.2019 13.06.2019
починає діяти з: 13.06.2019 14.06.2019
100 дол. США 2640.1893 2641.7080
После полудня доллар вырос на 1.3 копейки.
Третья попытка роста оказалась немного успешнее первых двух - удалось пройти 5 копеек и закрепиться на новом уровне. Около 14-30 сделали еще маленький шажок - сузили спред снизу, после чего выросли еще на 1.5 копейки. На данный момент котировки находятся на уровне вчерашнего закрытия, но чуть уже.

Рост год к году составляет 29 копеек, чуть больше 1%.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kombinator написав:Купить онлайн и потом заказать валюту на следующий день и снять со счета? Приват так работает?
да только два но 1) месячний депозит надо открівать - и забрать только через месяц, 2) очереди в отделения приват банка ..ну его ..нафиг сегодня час убил
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:20

  Zebra написав:Ориентир доходности 7-летних евробондов Украины снижен до 6,875-7%, спрос больше 4млрд евро - IFX
Це, перемога) Пытаются ковать железо, пока горячее)

берут пример с Литвы (полугодовая подстраховка по-прибалтски) - news.finance.ua/ru/news/-/450973/litva-razmestila-evrobondy-s-dohodnostyu-nizhe-2[/quote]
Только литовские ставки это деньги даром - 0.5% годовых на 10 лет, где бы и себе так деньги отдолжить.
А наши ставки 7% это удвоение долга в валюте за 10 лет.[/quote]
Ну так в еврозоне нынче нулевая ставка. Это не нищий валютодефицтный незалежный бюджет Украины.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:24

  yama написав:
  kombinator написав:Купить онлайн и потом заказать валюту на следующий день и снять со счета? Приват так работает?
да только два но 1) месячний депозит надо открівать - и забрать только через месяц, 2) очереди в отделения приват банка ..ну его ..нафиг сегодня час убил

Приходишь в кассу Привата с гривной. Просишь кассира пополнить свой валютный приват-вклад и отдаешь ей эквивалент в гривне. Курс обмена будет не для карт, а для отделений. Как только валюта зачислилась на приват-вклад, заказываешь валюту на удобное отделение и время. Не надо открывать валютный депо на 1 месяц. Если нет возможности посетить отделение-тогда да, через месячный депо в Приват24
Alexanderman
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:38

  Alexanderman написав:
  yama написав:
  kombinator написав:Купить онлайн и потом заказать валюту на следующий день и снять со счета? Приват так работает?
да только два но 1) месячний депозит надо открівать - и забрать только через месяц, 2) очереди в отделения приват банка ..ну его ..нафиг сегодня час убил

Приходишь в кассу Привата с гривной. Просишь кассира пополнить свой валютный приват-вклад и отдаешь ей эквивалент в гривне. Курс обмена будет не для карт, а для отделений. Как только валюта зачислилась на приват-вклад, заказываешь валюту на удобное отделение и время. Не надо открывать валютный депо на 1 месяц. Если нет возможности посетить отделение-тогда да, через месячный депо в Приват24

смысл только в том если в кассе конкретного отделения нету живых наличных денег :idea: но при этом курс хороший .
Через менеджера я так понимаю сначала к менеджеру открыть приват вклад а потом уже к кассиру
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А кто покупал уже валютные ОВГЗ в $? какая там ставка доходности и есть смысл туда влазить? больше ставка чем на депо валютном?резон есть?
sivakov2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 26.35-26.40
витя
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:06

На рашке уже блокируют счета по усмотрению банков. Называется, ждите у нас с зелей.
http://www.profinance.ru/news/2019/06/1 ... -proi.html
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:13

  hxbbgaf написав:На рашке уже блокируют счета по усмотрению банков. Называется, ждите у нас с зелей.
http://www.profinance.ru/news/2019/06/1 ... -proi.html


А что у нас разве такого нет?
Даже отдельная ветка на форуме есть - Финмониторинг по-новому

viewtopic.php?p=4264680#p4264680
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что то слишком все кисельно нам рисуют, особенно когда еврооблигации разместили под 7 проц годовых, думаю что такая халявная распродажа бакса в ближайшие 2 недели будет заканчиваться, а если допустить что цены на зерно, металлы пойдут вниз и начнется легкая мировая турбулентность-то пиши пропала стабильность.не зря в бюджете закладывали 29. С учетом цен на продукты и то что ценники постоянно вверх (идиотизм НБУ поясняет что инфляция связана с тем что дефицит и малое предложение товаров) видимо рассчет на лохов. По текущим ценам на питание-курс справедливый 28-29, но никак не 26.50. Походу народ выдаивают сейчас с приноса показывая аля стабильность,вспоминаю те года когда все валюты девальвировали к баксу, а наша гривна была по 4.60-4.70- но ведь все помнят чем это закончилось, обвалом с 4.7 до 9.70 и откатом на 8.
sivakov2020
 
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