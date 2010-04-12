Додано: Чет 13 чер, 2019 16:15

Что то слишком все кисельно нам рисуют, особенно когда еврооблигации разместили под 7 проц годовых, думаю что такая халявная распродажа бакса в ближайшие 2 недели будет заканчиваться, а если допустить что цены на зерно, металлы пойдут вниз и начнется легкая мировая турбулентность-то пиши пропала стабильность.не зря в бюджете закладывали 29. С учетом цен на продукты и то что ценники постоянно вверх (идиотизм НБУ поясняет что инфляция связана с тем что дефицит и малое предложение товаров) видимо рассчет на лохов. По текущим ценам на питание-курс справедливый 28-29, но никак не 26.50. Походу народ выдаивают сейчас с приноса показывая аля стабильность,вспоминаю те года когда все валюты девальвировали к баксу, а наша гривна была по 4.60-4.70- но ведь все помнят чем это закончилось, обвалом с 4.7 до 9.70 и откатом на 8.