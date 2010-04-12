Додано: Чет 13 чер, 2019 17:21

Четвер продовжив естафету цього тижня в частині напруженості на валютному ринку.



Якби у спекулянтів була якась премія за ефективність їх роботи, то явно одними з номінантів на неї були б ці дні.



Причому починається все по одному і тому ж сценарію. На самому початку торгів — просідання котирувань з найменшим рівнем ближче до обіду, а потім — черговий розворот ринку і як мінімум — відновлення ранкових позицій долара.



Назвати такий розвиток подій на міжбанку компромісним для всіх гравців — «Мінфін» не може, скоріше — новою технологією «боротьби» прихильників зростання котирувань з тими, хто намагається зіграти «на пониження». Проте, факт залишається фактом — курс загнали до рівнів близьких до 26,50 гривень за долар і наполегливо його тримають вже декілька днів.



Судіть самі:

З самого початку сесії на міжбанку пропозиція частково перевищувала попит і долар в перші дві години торгів просів. На початку з ранкових 26,40 / 26,44 гривень до 26,40 / 26,425 на 11 годину, а потім — і до 26,39 / 26,42 гривень на 12.00.



Здавалося б розклад сил особливо вже не зміниться і долар поступово почне відступати, але все знову пішло не так. Відразу після 12 годин на ринок стали виходити основні покупці, які швидко змінили загальний настрій на міжбанку. Пропозиція вже не збільшувалася, а попит все більше перевищував наявні обсяги валюти.



В результаті на обід дилери вже пішли з рівнем котирувань 26,395 / 26,425 гривень за долар, а відразу після обіду котирування піднялися до рівня в 26,435 / 26,475.



Після 15 годин курс поступово тягнули вгору на поодиноких угодах і на 16:00 він досяг позначки 26,465 / 26,49.



Лише перед самим формальним завершенням сесії (17:00) долар трохи просів до 26,43 / 26,465 гривень, але настрої учасників ринку знову залишилися девальваційними.