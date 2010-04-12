Украина разместила семилетние еврооблигации на 1 млрд евро Украина 13 июня осуществила выпуск семилетних еврооблигаций в евро под 6,75%, сообщил в Twitter финансовый аналитик ICU Тарас Котович. Он добавил, что объем размещения составляет 1 млрд. «7 лет, годовой купон, 1 млрд евро. Ставка 6.75%. Это не победа, но и не зрада. В сегодняшних условиях это реальная ставка для Украины, но без финансирования из-за рубежа будет еще хуже», — написал он. Котович добавил, что спрос превышал 5.5 млрд евро. Напомним, встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторы сделки — BNP Paribas и Goldman Sachs. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,125%, затем он был снижен. Как сообщалось, в октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%. В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн. https://www.capital.ua/ru/news/128826-u ... z5qkPR90rp
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 12.06.2019 13.06.2019 починає діяти з: 13.06.2019 14.06.2019 100 дол. США 2640.1893 2641.7080 После полудня доллар вырос на 1.3 копейки. Третья попытка роста оказалась немного успешнее первых двух - удалось пройти 5 копеек и закрепиться на новом уровне. Около 14-30 сделали еще маленький шажок - сузили спред снизу, после чего выросли еще на 1.5 копейки. На данный момент котировки находятся на уровне вчерашнего закрытия, но чуть уже.
Рост год к году составляет 29 копеек, чуть больше 1%.
Виділене виключно завдяки НБУ, який вийшов з викупом чомусь саме тоді, а не на ранковому надлишку. Але вище 26,6 ніяк (я недавно писав про діапазон 26,1-26,6). Розміщення єврооблігацій заспокоїть безготівку і МБ, а готівка і так цього року значно виваженіша... Підозрюю, якийсь час таки постоїмо в 26,25-26,6 (здається, буквально у вівторок згадав саме ці межі)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
asti написав:Тэээкс... евровые семилетки разместили под 6,75, так что, теперь и нам можна в гривню пірнати под 15.85 лет на 6-7 ??!
С таким же успехом можно прыгать в турецкую лиру, там вообще по депозиту не проблема 20-23% годовых получать. Только сейчас курс около 6, но есть все шансы сходить к 9 до конца года или в начале следующего. Ну, так люди говорят...
asti написав:Тэээкс... евровые семилетки разместили под 6,75, так что, теперь и нам можна в гривню пірнати под 15.85 лет на 6-7 ??!
С таким же успехом можно прыгать в турецкую лиру, там вообще по депозиту не проблема 20-23% годовых получать. Только сейчас курс около 6, но есть все шансы сходить к 9 до конца года или в начале следующего. Ну, так люди говорят...