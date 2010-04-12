Додано: Чет 13 чер, 2019 18:45

Ставка 6.75%

Украина 13 июня осуществила выпуск семилетних еврооблигаций в евро под 6,75%, сообщил в Twitter финансовый аналитик ICU Тарас Котович. Он добавил, что объем размещения составляет 1 млрд.«7 лет, годовой купон, 1 млрд евро.. Это не победа, но и не зрада. В сегодняшних условиях это реальная ставка для Украины, но без финансирования из-за рубежа будет еще хуже», — написал он.Котович добавил, что спрос превышал 5.5 млрд евро.Напомним, встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторы сделки — BNP Paribas и Goldman Sachs. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,125%, затем он был снижен.Как сообщалось, в октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%. В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн.