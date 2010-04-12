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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1326132713281329

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 18:45

Украина разместила семилетние еврооблигации на 1 млрд евро

Украина разместила семилетние еврооблигации на 1 млрд евро
Украина 13 июня осуществила выпуск семилетних еврооблигаций в евро под 6,75%, сообщил в Twitter финансовый аналитик ICU Тарас Котович. Он добавил, что объем размещения составляет 1 млрд.
«7 лет, годовой купон, 1 млрд евро. Ставка 6.75%. Это не победа, но и не зрада. В сегодняшних условиях это реальная ставка для Украины, но без финансирования из-за рубежа будет еще хуже», — написал он.
Котович добавил, что спрос превышал 5.5 млрд евро.
Напомним, встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторы сделки — BNP Paribas и Goldman Sachs. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,125%, затем он был снижен.
Как сообщалось, в октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%. В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн. https://www.capital.ua/ru/news/128826-u ... z5qkPR90rp
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 18:53

Сегодня семилетки в евро разместили под 6,75% объем 1 млрд.евро

В тоже время сегодня семилетки в долларах наши с погашением 01.09.2026 котируются по 8,1-8,2% объем 1,318 млрд.долларов

Ну такое, могли бы и дешевле в районе 6,1%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:21

М2/ЗВР=428,7/19,4=22,1 ... на травень було 21,3 грн. за 1 дол.
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:44

sivakov2020
таки да, реальный курс сейчас где то 28-29
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:20

  75stasstas75 написав:sivakov2020
таки да, реальный курс сейчас где то 28-29

Сколько возьмете по 27,9 ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:25

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 12.06.2019 13.06.2019
починає діяти з: 13.06.2019 14.06.2019
100 дол. США 2640.1893 2641.7080
После полудня доллар вырос на 1.3 копейки.
Третья попытка роста оказалась немного успешнее первых двух - удалось пройти 5 копеек и закрепиться на новом уровне. Около 14-30 сделали еще маленький шажок - сузили спред снизу, после чего выросли еще на 1.5 копейки. На данный момент котировки находятся на уровне вчерашнего закрытия, но чуть уже.

Рост год к году составляет 29 копеек, чуть больше 1%.

Виділене виключно завдяки НБУ, який вийшов з викупом чомусь саме тоді, а не на ранковому надлишку. Але вище 26,6 ніяк (я недавно писав про діапазон 26,1-26,6). Розміщення єврооблігацій заспокоїть безготівку і МБ, а готівка і так цього року значно виваженіша...
Підозрюю, якийсь час таки постоїмо в 26,25-26,6 (здається, буквально у вівторок згадав саме ці межі)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:25

  75stasstas75 написав:sivakov2020
таки да, реальный курс сейчас где то 28-29

Сколько возьмете по 28.9 ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:23

Тэээкс... евровые семилетки разместили под 6,75, так что, теперь и нам можна в гривню пірнати под 15.85 лет на 6-7 ??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 23:04

  asti написав:Тэээкс... евровые семилетки разместили под 6,75, так что, теперь и нам можна в гривню пірнати под 15.85 лет на 6-7 ??!


С таким же успехом можно прыгать в турецкую лиру, там вообще по депозиту не проблема 20-23% годовых получать. Только сейчас курс около 6, но есть все шансы сходить к 9 до конца года или в начале следующего.
Ну, так люди говорят...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 03:27

  change_pm написав:
  asti написав:Тэээкс... евровые семилетки разместили под 6,75, так что, теперь и нам можна в гривню пірнати под 15.85 лет на 6-7 ??!
С таким же успехом можно прыгать в турецкую лиру, там вообще по депозиту не проблема 20-23% годовых получать. Только сейчас курс около 6, но есть все шансы сходить к 9 до конца года или в начале следующего.
Ну, так люди говорят...
Пусть говорят. Мы не жадные, нам и 15 хватит///
asti
 
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