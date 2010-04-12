осенью может возьму у Вас
а пока по телефону такое
26.35/26.45
пару копеек на суммах двигаются
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:48
осенью может возьму у Вас
а пока по телефону такое
26.35/26.45
пару копеек на суммах двигаются
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:49
zzzzzz
Ключевой риск при взятии в евро, а также франках, иенах и т.д. - курсовой. Помню, как Азаров уже брал в иенах под низкий процент
"Кінець епохи бідності" - сказав казкар
|