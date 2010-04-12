RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1327132813291330

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:48

  Игорь написав:
  75stasstas75 написав:sivakov2020
таки да, реальный курс сейчас где то 28-29

Сколько возьмете по 27,9 ?

осенью может возьму у Вас :wink:

а пока по телефону такое
26.35/26.45
пару копеек на суммах двигаются
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11359
З нами з: 19.05.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:49

zzzzzz
Ключевой риск при взятии в евро, а также франках, иенах и т.д. - курсовой. Помню, как Азаров уже брал в иенах под низкий процент
"Кінець епохи бідності" - сказав казкар
Волк
 
Повідомлень: 403
З нами з: 09.11.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1327132813291330
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1501, 1502, 1503
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15020 1774530
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2019 17:20
aleexxxx
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6639 1430494
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:10
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274485
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13750)
14.06.2019 10:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.